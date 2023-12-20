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На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками - РИА Новости, 20.12.2023
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Хорошие новости
 
12:41 20.12.2023 (обновлено: 15:58 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/khomyaki-1916917283.html
На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками
На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками - РИА Новости, 20.12.2023
На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками
Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:41
2023-12-20T15:58
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила пресс-служба его администрации."Жертв никаких нет. Мы еще раз проверили. &lt;…&gt; С собаками несколько раз прошлись. И надо отметить, что собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина. &lt;…&gt; Под конструкциями, которые забрали, там оказались хомячки в клетке. Собака даже отреагировала на хомячков", — рассказал он.В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. Из примыкающего жилого дома эвакуировали 27 человек. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга. Сейчас на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Как уточнял Беглов, ночью, в 1:58, обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцов соседнего дома и двух расселенных подъездов разместили в гостиницах.
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками

На месте обрушения расселенного дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуНа месте обрушения шестиэтажного нежилого, расселенного здания в Санкт-Петербурге
На месте обрушения шестиэтажного нежилого, расселенного здания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
На месте обрушения шестиэтажного нежилого, расселенного здания в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила пресс-служба его администрации.
«
"Жертв никаких нет. Мы еще раз проверили. <…> С собаками несколько раз прошлись. И надо отметить, что собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина. <…> Под конструкциями, которые забрали, там оказались хомячки в клетке. Собака даже отреагировала на хомячков", — рассказал он.
В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. Из примыкающего жилого дома эвакуировали 27 человек. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга.
Сейчас на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Как уточнял Беглов, ночью, в 1:58, обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцов соседнего дома и двух расселенных подъездов разместили в гостиницах.
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Хорошие новостиПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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