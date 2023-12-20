На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками
На месте обрушения расселенного дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуНа месте обрушения шестиэтажного нежилого, расселенного здания в Санкт-Петербурге
На месте обрушения шестиэтажного нежилого, расселенного здания в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила пресс-служба его администрации.
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"Жертв никаких нет. Мы еще раз проверили. <…> С собаками несколько раз прошлись. И надо отметить, что собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина. <…> Под конструкциями, которые забрали, там оказались хомячки в клетке. Собака даже отреагировала на хомячков", — рассказал он.
В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. Из примыкающего жилого дома эвакуировали 27 человек. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга.
Сейчас на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Как уточнял Беглов, ночью, в 1:58, обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцов соседнего дома и двух расселенных подъездов разместили в гостиницах.