https://ria.ru/20231220/khomyaki-1916917283.html

На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками

На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками - РИА Новости, 20.12.2023

На месте обрушения дома в Петербурге обнаружили клетку с хомяками

Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:41

2023-12-20T12:41

2023-12-20T15:58

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Клетку с хомяками обнаружили на месте обрушения расселенного дома в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов, видеозапись предоставила пресс-служба его администрации."Жертв никаких нет. Мы еще раз проверили. <…> С собаками несколько раз прошлись. И надо отметить, что собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина. <…> Под конструкциями, которые забрали, там оказались хомячки в клетке. Собака даже отреагировала на хомячков", — рассказал он.В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. Из примыкающего жилого дома эвакуировали 27 человек. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга. Сейчас на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Как уточнял Беглов, ночью, в 1:58, обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцов соседнего дома и двух расселенных подъездов разместили в гостиницах.

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Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, александр беглов