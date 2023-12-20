https://ria.ru/20231220/khamas-1916912829.html

ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее Газы и Западного берега, пишут СМИ

ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее Газы и Западного берега, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2023

ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее Газы и Западного берега, пишут СМИ

Палестинские движения ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после окончания конфликта, сообщает американская газета Wall Street Journal РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:23

2023-12-20T12:23

2023-12-20T12:23

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после окончания конфликта, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Политические лидеры ХАМАС обсуждают со своими палестинскими соперниками то, как управлять Газой и Западным берегом после окончания войны", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, в последние дни ХАМАС тайно налаживал контакты с лидерами ФАТХ. По данным газеты, на обсуждениях от ХАМАС участвовали глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и глава движения за пределами Палестины Халед Машаль. Источники издания подчеркнули, что от ФАТХ в обсуждениях принимал участие секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх. Согласно информации газеты, лидеры ХАМАС заявили, что будут готовы присоединиться к ООП и поддержать переговоры о создании палестинского государства в границах 1967 года. Однако, ХАМАС не собирается менять позицию в отношении Израиля. Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран в интервью изданию отметил, что членство в коалиции облегчит переговоры с международным сообществом, в особенности с европейскими странами. Как отмечают источники издания, глава политбюро ХАМАС в Газе Яхья Синвар, который не был проинформирован о переговорах, узнав о них, потребовал их прекращения. "Руководство ХАМАС, как внутри сектора Газа, так и за его пределами, придерживается единого мнения относительно стратегий и политических позиций по различным вопросам", - заявил Бадран, отрицая разногласия между представителями ХАМАС. По данным издания, любое соглашение о разделении власти между ХАМАС и ФАТХ может вызвать недовольство со стороны президента Палестины Махмуда Аббаса. "Но самым большим препятствие на пути к любому соглашению между Палестинской автономией и ХАМАС по управлению сектором Газа, вероятно, будет Израиль... Эта идея может также столкнуться с противодействием со стороны США", - подчеркивает издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915372200.html

https://ria.ru/20231215/pna-1915932135.html

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, хамас, фатх, сектор газа, западный берег реки иордан