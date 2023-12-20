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Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 20.12.2023
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11:01 20.12.2023 (обновлено: 11:45 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/izrail-1916886897.html
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 20.12.2023
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:01
2023-12-20T11:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. "Некоторое время назад ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористическую инфраструктуру и военные объекты, где действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты.
"Некоторое время назад ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористическую инфраструктуру и военные объекты, где действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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