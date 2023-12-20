https://ria.ru/20231220/izrail-1916886897.html

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 20.12.2023

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:01

2023-12-20T11:01

2023-12-20T11:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. "Некоторое время назад ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористическую инфраструктуру и военные объекты, где действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году