https://ria.ru/20231220/izrail-1916886897.html
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 20.12.2023
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:01
2023-12-20T11:01
2023-12-20T11:45
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС страны поразили ряд объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, включая инфраструктуру и военные объекты. "Некоторое время назад ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористическую инфраструктуру и военные объекты, где действовали террористы "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231220/izrail-1916852872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана