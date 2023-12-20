https://ria.ru/20231220/internet-1916963008.html
Качественная связь и интернет стали доступны в 59 тюменских деревнях
Качественная связь и интернет стали доступны в 59 тюменских деревнях - РИА Новости, 20.12.2023
Качественная связь и интернет стали доступны в 59 тюменских деревнях
За 2023 год в рамках проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области базовые станции стандарта LTE (4G) появились в 59 малых и труднодоступных... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:49
2023-12-20T14:49
2023-12-20T14:49
тюменская область
ростелеком
россия
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ТЮМЕНЬ, 20 дек – РИА Новости. За 2023 год в рамках проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области базовые станции стандарта LTE (4G) появились в 59 малых и труднодоступных населенных пунктах, сообщает информационный центр правительства региона. Доступ к качественной сотовой связи и интернету получили более 14 тысяч сельских жителей. "В регионе завершается строительство базовых станций по плану текущего года в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2023 году базовые станции стандарта LTE (4G) появились в 59 населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек", – указано в в сообщении. Как пояснили в региональном департаменте информатизации, благодаря появлению беспроводного интернета и качественной сотовой связи жители малых сел и деревень теперь смогут в онлайн-формате работать и учиться, записываться к врачам, совершать покупки, оперативно просматривать ленту новостей и дистанционно получать государственные и муниципальные услуги. Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры РФ, строительством и подключением станций занимается ПАО "Ростелеком". С начала реализации проекта в 2021 году в Тюменской области установили 78 базовых станций, до конца 2030 года высокоскоростной мобильный интернет появится в 498 населенных пунктах региона.
https://ria.ru/20231219/elektroset-1916771408.html
https://ria.ru/20231219/turisty-1916690879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ростелеком, россия
Тюменская область, Ростелеком, Россия, Тюменская область
ТЮМЕНЬ, 20 дек – РИА Новости. За 2023 год в рамках проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области базовые станции стандарта LTE (4G) появились в 59 малых и труднодоступных населенных пунктах, сообщает информационный центр правительства региона.
Доступ к качественной сотовой связи и интернету получили более 14 тысяч сельских жителей.
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"В регионе завершается строительство базовых станций по плану текущего года в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2023 году базовые станции стандарта LTE (4G) появились в 59 населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек", – указано в в сообщении.
Как пояснили в региональном департаменте информатизации, благодаря появлению беспроводного интернета и качественной сотовой связи жители малых сел и деревень теперь смогут в онлайн-формате работать и учиться, записываться к врачам, совершать покупки, оперативно просматривать ленту новостей и дистанционно получать государственные и муниципальные услуги.
Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры РФ, строительством и подключением станций занимается ПАО "Ростелеком
". С начала реализации проекта в 2021 году в Тюменской области установили 78 базовых станций, до конца 2030 года высокоскоростной мобильный интернет появится в 498 населенных пунктах региона.
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