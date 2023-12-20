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Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118% - РИА Новости, 20.12.2023
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Тамбовская область
 
18:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118% - РИА Новости, 20.12.2023
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%
За девять месяцев 2023 года индекс производства в аграрных хозяйствах Тамбовской области всех категорий составил 118%, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:10
2023-12-20T18:10
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За девять месяцев 2023 года индекс производства в аграрных хозяйствах Тамбовской области всех категорий составил 118%, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. Она отметила, что в среднем по России этот показатель за аналогичный период составил 101%, по Центральному федеральному округу – 110,6%. "Высокий показатель достигнут за счет валового сбора зерна. В прошлом году были обильные дожди, что затормозило сбор урожая. В этом году погодные условия благоприятствовали, соответственно, индекс сразу вырос", - отметила Сытова. По словам замглавы области, доля агросектора в валовом региональном продукте составляет 30%. "Драйвером развития региона являются инвестиции. Ежегодно в предприятия сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности вкладывается порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Сытова. В последнее время, как сообщила заместитель главы региона, средства инвесторов направлялись на овощеводство закрытого грунта, на переработку сельхозсырья для производства растительного масла, на модернизацию сахарных заводов, расширение мощностей мукомольной промышленности.
https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html
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тамбовская область, россия
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия

Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище
Рабочий в зернохранилище - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За девять месяцев 2023 года индекс производства в аграрных хозяйствах Тамбовской области всех категорий составил 118%, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
Она отметила, что в среднем по России этот показатель за аналогичный период составил 101%, по Центральному федеральному округу – 110,6%.
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"Высокий показатель достигнут за счет валового сбора зерна. В прошлом году были обильные дожди, что затормозило сбор урожая. В этом году погодные условия благоприятствовали, соответственно, индекс сразу вырос", - отметила Сытова.
По словам замглавы области, доля агросектора в валовом региональном продукте составляет 30%.
"Драйвером развития региона являются инвестиции. Ежегодно в предприятия сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности вкладывается порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Сытова.
В последнее время, как сообщила заместитель главы региона, средства инвесторов направлялись на овощеводство закрытого грунта, на переработку сельхозсырья для производства растительного масла, на модернизацию сахарных заводов, расширение мощностей мукомольной промышленности.
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