https://ria.ru/20231220/indeks-1916781767.html
Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни
Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни - РИА Новости, 20.12.2023
Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни
ВЭБ.РФ представил обновление Индекса качества жизни в городах России: география комплексной аналитической системы расширилась со 115 до 218 городов, а число... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:00
2023-12-20T09:00
2023-12-20T09:00
экономика
россия
казань
краснодар
игорь шувалов
брикс
оэср
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_0:173:3113:1924_1920x0_80_0_0_491f0ec1457512ac784e00adfc5b447e.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВЭБ.РФ представил обновление Индекса качества жизни в городах России: география комплексной аналитической системы расширилась со 115 до 218 городов, а число показателей превысило 300, сообщили в госкорпорации.По каждому из направлений - "Жилищные условия", "Доход и работа", "Здоровье", "Образование" и "Мобильность" определены города – лидеры. Среди них - Воронеж, Калининград, Домодедово, Казань, Иркутск, Свободный, Грозный, Уфа, Краснодар, Дубна, Тула, Пермь, Сочи и Таганрог. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и жители городов."Платформа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ позволяет горожанам взглянуть на свой город, увидеть его явные и скрытые преимущества, оценить возможности, которые предлагают другие города. Мы работаем над тем, чтобы эта комплексная оценка была интегрирована с процессом принятия инвестиционных решений. Чтобы каждый рубль, инвестированный в проект ВЭБ.РФ совместно с партнерами, давал не только финансово-экономический результат, но и способствовал комплексным позитивным изменениям в городах. Уверен, что результаты очередного исследования помогут горожанам и управленцам из частного и публичного сектора принимать выверенные, основанные на данных Индекса", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого привели в госкорпорации.Информационно-аналитическая база постоянно развивается и пополняется новыми данными. "Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, перенимать лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.В качестве одного из примеров он привел сокращение времени в пути по маршруту "работа-дом" в городах Индекса, где в среднем маршрут сократился более чем на 10% - с 35 минут до 31 минуты. "У лидеров по направлению показатели вдвое лучше – порядка 15 минут. И это безусловно показатель для городских управленцев - и в оценке эффектов проделанной работы, и в приоритетах на будущее, если ситуация требует внимания", – отметил Самохин.Индекс также показал, что в обеспеченность жильем в городах выросла с 27,5 до 28,3 квадратного метра на человека. Так, в Краснодаре этот показатель составляет 37,7 квадратного метра, в Самаре – 31 квадратный метр, в Казани – 27,5 квадратного метра. При этом показатели в городах-миллионниках выше, чем в таких городах БРИКС, как Сан-Паулу (26), Дели (11), Калькутта (6) и другие.Активно в городах осваивают и знания: 84% взрослого населения имеют как минимум среднее общее или профессиональное образование. Высшее имеет 52% населения городов Индекса. А лучшие результаты ЕГЭ из года в год демонстрируют школьники городов Оренбургской области и Республики Татарстан.Индекс ВЭБ.РФ позволяет изучить портрет каждого из 218 крупнейших российских городов (за исключением двух столиц) в деталях, сравнить их друг с другом, а по ряду показателей – с городами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После обновления система также позволяет оценить данные в динамике. Информационно-аналитическая система Индекса полностью открыта для всех пользователей.
https://ria.ru/20231207/veb-1914460227.html
https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html
россия
казань
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4ae71a1005e3a05ec808c207f790907b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казань, краснодар, игорь шувалов, брикс, оэср, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Казань, Краснодар, Игорь Шувалов, БРИКС, ОЭСР, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВЭБ.РФ представил обновление Индекса качества жизни в городах России: география комплексной аналитической системы расширилась со 115 до 218 городов, а число показателей превысило 300, сообщили в госкорпорации.
По каждому из направлений - "Жилищные условия", "Доход и работа", "Здоровье", "Образование" и "Мобильность" определены города – лидеры. Среди них - Воронеж, Калининград
, Домодедово, Казань, Иркутск, Свободный, Грозный
, Уфа, Краснодар, Дубна, Тула, Пермь, Сочи и Таганрог. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и жители городов.
ВЭБ рассматривает проекты фондов акционерного капитала на 100 млрд рублей
"Платформа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ позволяет горожанам взглянуть на свой город, увидеть его явные и скрытые преимущества, оценить возможности, которые предлагают другие города. Мы работаем над тем, чтобы эта комплексная оценка была интегрирована с процессом принятия инвестиционных решений. Чтобы каждый рубль, инвестированный в проект ВЭБ.РФ совместно с партнерами, давал не только финансово-экономический результат, но и способствовал комплексным позитивным изменениям в городах. Уверен, что результаты очередного исследования помогут горожанам и управленцам из частного и публичного сектора принимать выверенные, основанные на данных Индекса", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого привели в госкорпорации.
Информационно-аналитическая база постоянно развивается и пополняется новыми данными. "Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, перенимать лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
В качестве одного из примеров он привел сокращение времени в пути по маршруту "работа-дом" в городах Индекса, где в среднем маршрут сократился более чем на 10% - с 35 минут до 31 минуты. "У лидеров по направлению показатели вдвое лучше – порядка 15 минут. И это безусловно показатель для городских управленцев - и в оценке эффектов проделанной работы, и в приоритетах на будущее, если ситуация требует внимания", – отметил Самохин.
Индекс также показал, что в обеспеченность жильем в городах выросла с 27,5 до 28,3 квадратного метра на человека. Так, в Краснодаре этот показатель составляет 37,7 квадратного метра, в Самаре
– 31 квадратный метр, в Казани – 27,5 квадратного метра. При этом показатели в городах-миллионниках выше, чем в таких городах БРИКС, как Сан-Паулу (26), Дели
(11), Калькутта (6) и другие.
Активно в городах осваивают и знания: 84% взрослого населения имеют как минимум среднее общее или профессиональное образование. Высшее имеет 52% населения городов Индекса. А лучшие результаты ЕГЭ из года в год демонстрируют школьники городов Оренбургской области и Республики Татарстан
.
Индекс ВЭБ.РФ позволяет изучить портрет каждого из 218 крупнейших российских городов (за исключением двух столиц) в деталях, сравнить их друг с другом, а по ряду показателей – с городами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После обновления система также позволяет оценить данные в динамике. Информационно-аналитическая система Индекса полностью открыта для всех пользователей.
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока