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Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни

Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни - РИА Новости, 20.12.2023

Индекс ВЭБ.РФ расширил географию и увеличил показатели качества жизни

ВЭБ.РФ представил обновление Индекса качества жизни в городах России: география комплексной аналитической системы расширилась со 115 до 218 городов, а число... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:00

2023-12-20T09:00

2023-12-20T09:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. ВЭБ.РФ представил обновление Индекса качества жизни в городах России: география комплексной аналитической системы расширилась со 115 до 218 городов, а число показателей превысило 300, сообщили в госкорпорации.По каждому из направлений - "Жилищные условия", "Доход и работа", "Здоровье", "Образование" и "Мобильность" определены города – лидеры. Среди них - Воронеж, Калининград, Домодедово, Казань, Иркутск, Свободный, Грозный, Уфа, Краснодар, Дубна, Тула, Пермь, Сочи и Таганрог. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и жители городов."Платформа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ позволяет горожанам взглянуть на свой город, увидеть его явные и скрытые преимущества, оценить возможности, которые предлагают другие города. Мы работаем над тем, чтобы эта комплексная оценка была интегрирована с процессом принятия инвестиционных решений. Чтобы каждый рубль, инвестированный в проект ВЭБ.РФ совместно с партнерами, давал не только финансово-экономический результат, но и способствовал комплексным позитивным изменениям в городах. Уверен, что результаты очередного исследования помогут горожанам и управленцам из частного и публичного сектора принимать выверенные, основанные на данных Индекса", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого привели в госкорпорации.Информационно-аналитическая база постоянно развивается и пополняется новыми данными. "Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития, перенимать лучшие практики и концентрировать ресурсы на самых важных для обычных семей направлениях", - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.В качестве одного из примеров он привел сокращение времени в пути по маршруту "работа-дом" в городах Индекса, где в среднем маршрут сократился более чем на 10% - с 35 минут до 31 минуты. "У лидеров по направлению показатели вдвое лучше – порядка 15 минут. И это безусловно показатель для городских управленцев - и в оценке эффектов проделанной работы, и в приоритетах на будущее, если ситуация требует внимания", – отметил Самохин.Индекс также показал, что в обеспеченность жильем в городах выросла с 27,5 до 28,3 квадратного метра на человека. Так, в Краснодаре этот показатель составляет 37,7 квадратного метра, в Самаре – 31 квадратный метр, в Казани – 27,5 квадратного метра. При этом показатели в городах-миллионниках выше, чем в таких городах БРИКС, как Сан-Паулу (26), Дели (11), Калькутта (6) и другие.Активно в городах осваивают и знания: 84% взрослого населения имеют как минимум среднее общее или профессиональное образование. Высшее имеет 52% населения городов Индекса. А лучшие результаты ЕГЭ из года в год демонстрируют школьники городов Оренбургской области и Республики Татарстан.Индекс ВЭБ.РФ позволяет изучить портрет каждого из 218 крупнейших российских городов (за исключением двух столиц) в деталях, сравнить их друг с другом, а по ряду показателей – с городами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). После обновления система также позволяет оценить данные в динамике. Информационно-аналитическая система Индекса полностью открыта для всех пользователей.

https://ria.ru/20231207/veb-1914460227.html

https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, казань, краснодар, игорь шувалов, брикс, оэср, вэб.рф (вэб)