https://ria.ru/20231220/gospitalizatsii-1917094417.html

В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось

В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось

Количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и СОVID-19 в Петербурге за минувшую неделю увеличилось на четверть, сообщает комитет по здравоохранению города. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:03

2023-12-20T22:03

2023-12-20T22:03

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санкт-петербург

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и СОVID-19 в Петербурге за минувшую неделю увеличилось на четверть, сообщает комитет по здравоохранению города. "В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Петербурге сейчас считаются заболевшими более 44 тысяч человек. "В Петербурге для COVID-19 и пневмоний в стационарах развернуто 2799 коек, из них свободно примерно 15%", - добавили в комитете. Сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало в среду всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. Также со среды предписано ввести масочный режим в поликлиниках и больницах всех форм собственности. Как уточняется в постановлении, соответствующие меры вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ.

https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19