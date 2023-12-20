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В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось - РИА Новости, 20.12.2023
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22:03 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/gospitalizatsii-1917094417.html
В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось
В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось
Количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и СОVID-19 в Петербурге за минувшую неделю увеличилось на четверть, сообщает комитет по здравоохранению города. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:03
2023-12-20T22:03
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и СОVID-19 в Петербурге за минувшую неделю увеличилось на четверть, сообщает комитет по здравоохранению города. "В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Петербурге сейчас считаются заболевшими более 44 тысяч человек. "В Петербурге для COVID-19 и пневмоний в стационарах развернуто 2799 коек, из них свободно примерно 15%", - добавили в комитете. Сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало в среду всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. Также со среды предписано ввести масочный режим в поликлиниках и больницах всех форм собственности. Как уточняется в постановлении, соответствующие меры вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ.
https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось

В Петербурге число госпитализаций с гриппом и СОVID-19 увеличилось на четверть

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и СОVID-19 в Петербурге за минувшую неделю увеличилось на четверть, сообщает комитет по здравоохранению города.
«
"В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего в Петербурге сейчас считаются заболевшими более 44 тысяч человек.
«
"В Петербурге для COVID-19 и пневмоний в стационарах развернуто 2799 коек, из них свободно примерно 15%", - добавили в комитете.
Сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало в среду всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. Также со среды предписано ввести масочный режим в поликлиниках и больницах всех форм собственности.
Как уточняется в постановлении, соответствующие меры вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ.
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ОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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