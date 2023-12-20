https://ria.ru/20231220/gershkovich-1917080112.html
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами - РИА Новости, 20.12.2023
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
США продолжают очень активно работать над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:13
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают очень активно работать над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Власти США утверждают, что сделали недавно очередное серьезное предложение на этот счет России, но та якобы его отвергла. В Москве это отрицают."По поводу России, Эвана (Гершковича - ред.) и Пола Уилана я могу сказать, что мы очень активно работаем над этим и не оставим неперевернутым ни одного камня, выясняя, есть ли верный способ вернуть их домой и вернуть как можно скорее", - сказал Блинкен на пресс-конференции.Он отказался сообщить какие-либо подробности.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20231214/reshenie-1915794031.html
https://ria.ru/20231129/uilan-1912670853.html
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сша, россия, в мире
Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
Блинкен: США очень активно работают над возвращением из РФ Гершковича и Уилана
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США продолжают очень активно работать над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Власти США утверждают, что сделали недавно очередное серьезное предложение на этот счет России, но та якобы его отвергла. В Москве
это отрицают.
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана
"По поводу России, Эвана (Гершковича - ред.) и Пола Уилана я могу сказать, что мы очень активно работаем над этим и не оставим неперевернутым ни одного камня, выясняя, есть ли верный способ вернуть их домой и вернуть как можно скорее", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
Он отказался сообщить какие-либо подробности.
ФСБ
России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге
в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад
. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии