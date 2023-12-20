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СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана - РИА Новости, 20.12.2023
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20:38 20.12.2023 (обновлено: 22:01 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/fridman-1917083502.html
СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана
СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана - РИА Новости, 20.12.2023
СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана
Министерство внутренних дел Украины объявило российского предпринимателя Михаила Фридмана "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске с... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:38
2023-12-20T22:01
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило российского предпринимателя Михаила Фридмана "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске с 10 октября.Согласно базе данных ведомства, его разыскивает СБУ. Информацию в карточке обновили накануне, мера пресечения не избиралась. При этом часть граф на украинском государственном сайте заполнена на русском языке.В сентябре СБУ заявляла, что завела новое уголовное дело против Фридмана, которого подозревают в финансировании спецоперации. В августе правоохранительные органы Украины завели в отношении предпринимателя дело по подозрению в выводе капитала.Украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, украина, служба безопасности украины, михаил фридман, россия
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Михаил Фридман, Россия
СБУ объявила в розыск Михаила Фридмана

СБУ объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило российского предпринимателя Михаила Фридмана "скрывающимся от досудебного расследования", он числится в розыске с 10 октября.
Согласно базе данных ведомства, его разыскивает СБУ. Информацию в карточке обновили накануне, мера пресечения не избиралась. При этом часть граф на украинском государственном сайте заполнена на русском языке.
В сентябре СБУ заявляла, что завела новое уголовное дело против Фридмана, которого подозревают в финансировании спецоперации. В августе правоохранительные органы Украины завели в отношении предпринимателя дело по подозрению в выводе капитала.
Украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
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