https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916958834.html

Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран

Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран - РИА Новости, 20.12.2023

Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться". РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:29

2023-12-20T14:29

2023-12-20T14:29

в мире

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться". "На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза… Сотни тысяч хотят приехать и жить в Европе. Легко понять, почему: сравнивая стандарты жизни, у нас лучшая комбинация политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности. Мы можем этим гордиться, и поэтому мы магнит", - рассказал он о своих ощущениях на форуме Sommet Grand Continent. В связи с этим Боррель заявил о необходимости внутренних реформ ЕС. "Нам и сейчас трудно достичь единогласия среди 27 членов, я не представляю, как мы будем его достигать, когда у нас будет 37 стран", - пояснил Боррель.

https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз