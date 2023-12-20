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Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран - РИА Новости, 20.12.2023
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14:29 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916958834.html
Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран
Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться". РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:29
2023-12-20T14:29
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться". "На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза… Сотни тысяч хотят приехать и жить в Европе. Легко понять, почему: сравнивая стандарты жизни, у нас лучшая комбинация политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности. Мы можем этим гордиться, и поэтому мы магнит", - рассказал он о своих ощущениях на форуме Sommet Grand Continent. В связи с этим Боррель заявил о необходимости внутренних реформ ЕС. "Нам и сейчас трудно достичь единогласия среди 27 членов, я не представляю, как мы будем его достигать, когда у нас будет 37 стран", - пояснил Боррель.
https://ria.ru/20231217/es-1916315149.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран

Боррель: Евросоюз стал магнитом, к которому каждый хочет присоединиться

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться".
"На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза… Сотни тысяч хотят приехать и жить в Европе. Легко понять, почему: сравнивая стандарты жизни, у нас лучшая комбинация политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности. Мы можем этим гордиться, и поэтому мы магнит", - рассказал он о своих ощущениях на форуме Sommet Grand Continent.
В связи с этим Боррель заявил о необходимости внутренних реформ ЕС. "Нам и сейчас трудно достичь единогласия среди 27 членов, я не представляю, как мы будем его достигать, когда у нас будет 37 стран", - пояснил Боррель.
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