Боррель считает, что Евросоюз стал магнитом для других стран
Боррель: Евросоюз стал магнитом, к которому каждый хочет присоединиться
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, "к которому каждый хочет присоединиться".
"На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза… Сотни тысяч хотят приехать и жить в Европе. Легко понять, почему: сравнивая стандарты жизни, у нас лучшая комбинация политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности. Мы можем этим гордиться, и поэтому мы магнит", - рассказал он о своих ощущениях на форуме Sommet Grand Continent.
В связи с этим Боррель заявил о необходимости внутренних реформ ЕС. "Нам и сейчас трудно достичь единогласия среди 27 членов, я не представляю, как мы будем его достигать, когда у нас будет 37 стран", - пояснил Боррель.