https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916955834.html
Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу
Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", несмотря на то, что он пытается их в этом... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:20
2023-12-20T14:20
2023-12-20T14:20
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россия
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", несмотря на то, что он пытается их в этом убедить. "Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит – нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так", - сообщил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent. По словам Борреля, он пытается убедить такие страны в том, что "победа России будет представлять для ЕС экстрасерьезную опасность", и призвал быть готовыми к "конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу".
https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу
Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу, несмотря на его труд
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", несмотря на то, что он пытается их в этом убедить.
"Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит – нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так", - сообщил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
По словам Борреля, он пытается убедить такие страны в том, что "победа России будет представлять для ЕС экстрасерьезную опасность", и призвал быть готовыми к "конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу".
Восточная Европа осталась последней надеждой США