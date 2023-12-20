https://ria.ru/20231220/evrosoyuz-1916955834.html

Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу

Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу - РИА Новости, 20.12.2023

Боррель посетовал, что не все в ЕС видят в России угрозу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", несмотря на то, что он пытается их в этом... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:20

2023-12-20T14:20

2023-12-20T14:20

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пожаловался, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", несмотря на то, что он пытается их в этом убедить. "Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит – нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так", - сообщил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent. По словам Борреля, он пытается убедить такие страны в том, что "победа России будет представлять для ЕС экстрасерьезную опасность", и призвал быть готовыми к "конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу".

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз