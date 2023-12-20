https://ria.ru/20231220/es-1916981600.html

Боррель признал, что Евросоюз поменял одну зависимость на другую

Боррель признал, что Евросоюз поменял одну зависимость на другую - РИА Новости, 20.12.2023

Боррель признал, что Евросоюз поменял одну зависимость на другую

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз в своем стремлении освободиться от "энергетической зависимости от России" поменял в итоге одну... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:13

2023-12-20T15:13

2023-12-20T15:13

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз в своем стремлении освободиться от "энергетической зависимости от России" поменял в итоге одну зависимость на другую. Выступая на форуме Sommet Grand Continent, он заявил, что "реакция ЕС" на события на Украине "была впечатляющей, включая радикальное снижение нашей энергетической зависимости от энергоресурсов из России, что казалось невозможным, когда эта зависимость оценивалась в 40%". "Но мы это сделали, хотя мы за это, конечно, заплатили свою экономическую цену… Возможно, мы заменили одну зависимость на другую, но мы, тем не менее, освободились от энергетической зависимости от России", - заявил Боррель. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231125/gaz-1911774520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии