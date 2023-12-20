https://ria.ru/20231220/egipet-1917017414.html
Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме
Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме - РИА Новости, 20.12.2023
Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:56
2023-12-20T16:56
2023-12-20T16:56
в мире
египет
россия
самех шукри
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщил египетский МИД. "Шукри коснулся различных направлений двустороннего сотрудничества, а также совместных проектов развития между двумя странами, в первую очередь проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - говорится в заявлении МИД Египта. Как отмечается, Шукри на встрече с Лавровым также выразил заинтересованность египетской стороны в продолжении туристического потока из России в Египет. Министерство подчеркнуло, что стороны обсудили во время встречи и ситуацию в секторе Газа. "Он (Шукри - ред.) высоко оценил твердую российскую позицию по палестинской проблеме, а также недавнюю позицию России в отношении кризиса в Газе", - добавил египетский МИД. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
https://ria.ru/20231209/egipet-1914868392.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, самех шукри, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Россия, Самех Шукри, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме
Глава МИД Египта Шукри высоко оценил твердую позицию РФ по палестинской проблеме
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщил египетский МИД.
"Шукри коснулся различных направлений двустороннего сотрудничества, а также совместных проектов развития между двумя странами, в первую очередь проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - говорится в заявлении МИД Египта.
Как отмечается, Шукри на встрече с Лавровым также выразил заинтересованность египетской стороны в продолжении туристического потока из России в Египет. Министерство подчеркнуло, что стороны обсудили во время встречи и ситуацию в секторе Газа.
"Он (Шукри - ред.) высоко оценил твердую российскую позицию по палестинской проблеме, а также недавнюю позицию России в отношении кризиса в Газе", - добавил египетский МИД.
Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ
) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире
, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве
20 февраля 2013 года.
Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт