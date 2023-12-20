https://ria.ru/20231220/egipet-1917017414.html

Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме

Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме - РИА Новости, 20.12.2023

Глава МИД Египта высоко оценил позицию России по палестинской проблеме

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:56

2023-12-20T16:56

2023-12-20T16:56

в мире

египет

россия

самех шукри

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848719306_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2267e21b8665ee3d0981bdd572f7a3f0.jpg

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщил египетский МИД. "Шукри коснулся различных направлений двустороннего сотрудничества, а также совместных проектов развития между двумя странами, в первую очередь проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - говорится в заявлении МИД Египта. Как отмечается, Шукри на встрече с Лавровым также выразил заинтересованность египетской стороны в продолжении туристического потока из России в Египет. Министерство подчеркнуло, что стороны обсудили во время встречи и ситуацию в секторе Газа. "Он (Шукри - ред.) высоко оценил твердую российскую позицию по палестинской проблеме, а также недавнюю позицию России в отношении кризиса в Газе", - добавил египетский МИД. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.

https://ria.ru/20231209/egipet-1914868392.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, россия, самех шукри, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году