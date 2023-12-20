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Поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах - РИА Новости, 20.12.2023
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20:23 20.12.2023 (обновлено: 21:57 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/duntsova-1917081621.html
Поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах
Поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах - РИА Новости, 20.12.2023
Поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах
Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в среду в Центральную избирательную... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:23
2023-12-20T21:57
россия
михаил ходорковский*
политика
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в среду в Центральную избирательную комиссию РФ ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей.О факте подачи документов сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать", - сообщил Шевченко.Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова заявляла о намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. СМИ со ссылкой на политологов и экспертов сообщали о связях Дунцовой с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским* (иноагент).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, михаил ходорковский*, политика
Россия, Михаил Ходорковский*, Политика
Поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах

Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы в ЦИК

© Фото : Екатерина Дунцова/TelegramЕкатерина Дунцова
Екатерина Дунцова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Екатерина Дунцова/Telegram
Екатерина Дунцова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в среду в Центральную избирательную комиссию РФ ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей.
О факте подачи документов сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
"Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать", - сообщил Шевченко.
Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова заявляла о намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. СМИ со ссылкой на политологов и экспертов сообщали о связях Дунцовой с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским* (иноагент).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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