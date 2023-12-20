https://ria.ru/20231220/dtp-1917075490.html

В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.12.2023

В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:47

2023-12-20T19:47

2023-12-20T19:47

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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). "В Диярбакыре микроавтобус, перевозивший рабочих, занятых в строительстве, вышел из-под контроля и вылетел в поле, в результате чего 15 человек получили ранения, двое из них – серьезные", - отмечает агентство. Авария произошла вечером на 12-м километре шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа. На место происшествия направлены бригады медиков, пожарных и полиции.

https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html

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