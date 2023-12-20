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В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.12.2023
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19:47 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/dtp-1917075490.html
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.12.2023
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:47
2023-12-20T19:47
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). "В Диярбакыре микроавтобус, перевозивший рабочих, занятых в строительстве, вышел из-под контроля и вылетел в поле, в результате чего 15 человек получили ранения, двое из них – серьезные", - отмечает агентство. Авария произошла вечером на 12-м километре шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа. На место происшествия направлены бригады медиков, пожарных и полиции.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html
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в мире
В мире
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

DHA: на юго-востоке Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA).
"В Диярбакыре микроавтобус, перевозивший рабочих, занятых в строительстве, вышел из-под контроля и вылетел в поле, в результате чего 15 человек получили ранения, двое из них – серьезные", - отмечает агентство.
Авария произошла вечером на 12-м километре шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа.
На место происшествия направлены бригады медиков, пожарных и полиции.
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Туле произошло ДТП на железнодорожном переезде
Вчера, 19:26
 
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