https://ria.ru/20231220/dtp-1917075490.html
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.12.2023
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:47
2023-12-20T19:47
2023-12-20T19:47
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren (DHA). "В Диярбакыре микроавтобус, перевозивший рабочих, занятых в строительстве, вышел из-под контроля и вылетел в поле, в результате чего 15 человек получили ранения, двое из них – серьезные", - отмечает агентство. Авария произошла вечером на 12-м километре шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа. На место происшествия направлены бригады медиков, пожарных и полиции.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917073840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
DHA: на юго-востоке Турции пятнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости.
Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны, передает агентство Demiroren
(DHA).
"В Диярбакыре микроавтобус, перевозивший рабочих, занятых в строительстве, вышел из-под контроля и вылетел в поле, в результате чего 15 человек получили ранения, двое из них – серьезные", - отмечает агентство.
Авария произошла вечером на 12-м километре шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа.
На место происшествия направлены бригады медиков, пожарных и полиции.
В Туле произошло ДТП на железнодорожном переезде