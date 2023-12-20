https://ria.ru/20231220/dtp-1917065731.html
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.12.2023
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
Шесть человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении в Луганске маршрутного такси и легковушки, два человека находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:53
2023-12-20T18:53
2023-12-20T18:53
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении в Луганске маршрутного такси и легковушки, два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале МВД ЛНР. "Двадцатого декабря примерно в 16.00 на улице Победоносной в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля "Nissan" и маршрутного такси пострадали водители транспортных средств и четверо пассажиров" - говорится в сообщении. В МВД добавили, что на месте работает наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии" - сообщили в МВД ЛНР.
https://ria.ru/20231220/dtp-1917029952.html
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в мире, авто, луганская народная республика, луганск, гибдд мвд рф
В мире, Авто, Луганская Народная Республика, Луганск, ГИБДД МВД РФ
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
В Луганске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой