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В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.12.2023
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18:53 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/dtp-1917065731.html
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.12.2023
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
Шесть человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении в Луганске маршрутного такси и легковушки, два человека находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:53
2023-12-20T18:53
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении в Луганске маршрутного такси и легковушки, два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале МВД ЛНР. "Двадцатого декабря примерно в 16.00 на улице Победоносной в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля "Nissan" и маршрутного такси пострадали водители транспортных средств и четверо пассажиров" - говорится в сообщении. В МВД добавили, что на месте работает наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии" - сообщили в МВД ЛНР.
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в мире, авто, луганская народная республика, луганск, гибдд мвд рф
В мире, Авто, Луганская Народная Республика, Луганск, ГИБДД МВД РФ
В Луганске произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие

В Луганске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении в Луганске маршрутного такси и легковушки, два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале МВД ЛНР.
«
"Двадцатого декабря примерно в 16.00 на улице Победоносной в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля "Nissan" и маршрутного такси пострадали водители транспортных средств и четверо пассажиров" - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что на месте работает наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«
"По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии" - сообщили в МВД ЛНР.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП
Вчера, 17:28
 
В миреАвтоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскГИБДД МВД РФ
 
 
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