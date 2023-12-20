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В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП - РИА Новости, 20.12.2023
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17:28 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/dtp-1917029952.html
В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП
В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП - РИА Новости, 20.12.2023
В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП
Двух водителей на юго-востоке Москвы зажало между автомобилями, когда в них врезалась третья машина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:28
2023-12-20T17:28
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Двух водителей на юго-востоке Москвы зажало между автомобилями, когда в них врезалась третья машина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии на улице Нижегородская. Предварительно, на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, после чего в них врезался автомобиль BMW под управлением 33-летнего мужчины", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы, видно, что два водителя после первого ДТП разговаривают, стоя между двумя машинами. В этот момент в них врезается третий автомобиль и мужчин зажимает между транспортными средствами. В прокуратуре уточнили, что оба водителя госпитализированы.
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происшествия, москва, bmw ag, bmw 1, авто
Происшествия, Москва, BMW AG, BMW 1, Авто
В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП

В Москве двух водителей зажало между автомобилями при тройном столкновении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Двух водителей на юго-востоке Москвы зажало между автомобилями, когда в них врезалась третья машина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии на улице Нижегородская. Предварительно, на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, после чего в них врезался автомобиль BMW под управлением 33-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы, видно, что два водителя после первого ДТП разговаривают, стоя между двумя машинами. В этот момент в них врезается третий автомобиль и мужчин зажимает между транспортными средствами.
В прокуратуре уточнили, что оба водителя госпитализированы.
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