https://ria.ru/20231220/dtp-1917029952.html

В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП

В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП - РИА Новости, 20.12.2023

В Москве двух водителей госпитализировали после тройного ДТП

Двух водителей на юго-востоке Москвы зажало между автомобилями, когда в них врезалась третья машина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:28

2023-12-20T17:28

2023-12-20T17:28

происшествия

москва

bmw ag

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Двух водителей на юго-востоке Москвы зажало между автомобилями, когда в них врезалась третья машина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии на улице Нижегородская. Предварительно, на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, после чего в них врезался автомобиль BMW под управлением 33-летнего мужчины", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Москвы, видно, что два водителя после первого ДТП разговаривают, стоя между двумя машинами. В этот момент в них врезается третий автомобиль и мужчин зажимает между транспортными средствами. В прокуратуре уточнили, что оба водителя госпитализированы.

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