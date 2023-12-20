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В Донецке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023
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10:18 20.12.2023
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В Донецке при обстреле погиб мирный житель
В Донецке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023
В Донецке при обстреле погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате вчерашнего ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:18
2023-12-20T10:18
донецк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате вчерашнего ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики за 19 декабря: город Донецк (Киевский район): - по улице Артема, 144 погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее во вторник представительство сообщало, что украинские войска выпустили 16 ракет по этому району, поступали сведения о ранении 15 гражданских в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем, СЦКК, Происшествия
В Донецке при обстреле погиб мирный житель

В Донецке при вчерашнем обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда,
Осколки снаряда, - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда,. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате вчерашнего ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики за 19 декабря: город Донецк (Киевский район): - по улице Артема, 144 погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее во вторник представительство сообщало, что украинские войска выпустили 16 ракет по этому району, поступали сведения о ранении 15 гражданских в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
Вчера, 21:25
 
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