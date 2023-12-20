https://ria.ru/20231220/donetsk-1916878514.html

В Донецке при обстреле погиб мирный житель

В Донецке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023

В Донецке при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате вчерашнего ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:18

2023-12-20T10:18

2023-12-20T10:18

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артем

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате вчерашнего ракетного обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики за 19 декабря: город Донецк (Киевский район): - по улице Артема, 144 погиб мужчина 1952 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее во вторник представительство сообщало, что украинские войска выпустили 16 ракет по этому району, поступали сведения о ранении 15 гражданских в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка.

https://ria.ru/20231219/obstrel-1916821918.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия