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У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов - РИА Новости, 20.12.2023
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10:29 20.12.2023 (обновлено: 10:59 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/dolgi-1916881564.html
У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов
У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов - РИА Новости, 20.12.2023
У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов
У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:29
2023-12-20T10:59
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 20 дек — РИА Новости. У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное управление судебных приставов."Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о 236 моделях, их передали на ответственное хранение представителю взыскателя.Кроме того, приставы запретили пермяку проводить регистрационные действия с квартирой.Игрушки вернут мужчине после выплаты задолженности.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов

У пермяка забрали 236 роботов-игрушек из-за долгов за коммуналку и по кредитам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 20 дек — РИА Новости. У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное управление судебных приставов.
"Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о 236 моделях, их передали на ответственное хранение представителю взыскателя.
Кроме того, приставы запретили пермяку проводить регистрационные действия с квартирой.
Игрушки вернут мужчине после выплаты задолженности.
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