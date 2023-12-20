https://ria.ru/20231220/dolgi-1916881564.html

У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов

У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов - РИА Новости, 20.12.2023

У жителя Перми забрали более 200 роботов-игрушек из-за долгов

У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:29

2023-12-20T10:29

2023-12-20T10:59

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 20 дек — РИА Новости. У жителя Перми, задолжавшего около двух миллионов рублей по коммунальным платежам и кредитам, арестовали более 200 игрушечных роботов, сообщило региональное управление судебных приставов."Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о 236 моделях, их передали на ответственное хранение представителю взыскателя.Кроме того, приставы запретили пермяку проводить регистрационные действия с квартирой.Игрушки вернут мужчине после выплаты задолженности.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html

пермь

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь