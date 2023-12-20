https://ria.ru/20231220/dezertiry-1916846997.html
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ
Около 15-20 военных ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты; за возможность не выходить на передовую рядовой может... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:28
2023-12-20T03:28
2023-12-20T03:28
в мире
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Около 15-20 военных ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты; за возможность не выходить на передовую рядовой может заплатить офицеру 1000 гривен, столько же стоит один день отпуска, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов. "При мне за месяц примерно 15 человек, 20. С одной роты (дезертируют)", - рассказал он. Военнопленный сообщил, что украинские командиры берут деньги за отпуск. "Могут отпустить. Ты можешь на позицию не выходить, заплатив 1000 гривен. Может, даже две (тысячи), смотря как договоришься с ними. (Домой съездить) - 1000 гривен... в сутки. Может командир спокойно отпускать", - сообщил пленный. Белоусов сдался в плен в декабре.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906474347.html
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в мире
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ
Пленный украинский военный: ежемесячно из роты ВСУ дезертируют около 20 человек
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Около 15-20 военных ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты; за возможность не выходить на передовую рядовой может заплатить офицеру 1000 гривен, столько же стоит один день отпуска, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов.
«
"При мне за месяц примерно 15 человек, 20. С одной роты (дезертируют)", - рассказал он.
Военнопленный сообщил, что украинские командиры берут деньги за отпуск. "Могут отпустить. Ты можешь на позицию не выходить, заплатив 1000 гривен. Может, даже две (тысячи), смотря как договоришься с ними. (Домой съездить) - 1000 гривен... в сутки. Может командир спокойно отпускать", - сообщил пленный.
Белоусов сдался в плен в декабре.
На Украине будут судить командира части, начислявшего выплаты дезертирам