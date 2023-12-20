https://ria.ru/20231220/devochka-1917084482.html

В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке

В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке - РИА Новости, 20.12.2023

В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке

Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:46

2023-12-20T20:46

2023-12-20T20:46

происшествия

саратов

россия

ленинский район

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой остановки из-за нехватки денег за проезд, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в сети интернет об инциденте на общественном транспорте с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным установлено, что 19 декабря 2023 года в микрорайоне Елшанка водитель маршрутного такси №75 из-за нехватки денег у ребенка провез дальше требуемой остановки и высадил его", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Уточняется, что в ходе проверки с привлечением сотрудников муниципального казенного учреждения "Транспортное управление", а также органов полиции будет дана оценка деятельности перевозчика на маршруте, а также будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя маршрутки к ответственности. Областное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по сообщению о высадке девятилетней девочки из общественного транспорта в Ленинском районе Саратова и дадут надлежащую правовую оценку деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров. В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231220/avtobus-1916918681.html

https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html

саратов

россия

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, ленинский район, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)