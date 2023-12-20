В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке
Прокуратура и СК в Саратове проверяют сообщение о высадке из маршрутки девочки
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой остановки из-за нехватки денег за проезд, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
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"Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в сети интернет об инциденте на общественном транспорте с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным установлено, что 19 декабря 2023 года в микрорайоне Елшанка водитель маршрутного такси №75 из-за нехватки денег у ребенка провез дальше требуемой остановки и высадил его", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что в ходе проверки с привлечением сотрудников муниципального казенного учреждения "Транспортное управление", а также органов полиции будет дана оценка деятельности перевозчика на маршруте, а также будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя маршрутки к ответственности.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по сообщению о высадке девятилетней девочки из общественного транспорта в Ленинском районе Саратова и дадут надлежащую правовую оценку деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров.
В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.