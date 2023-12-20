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В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке - РИА Новости, 20.12.2023
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20:46 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/devochka-1917084482.html
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке - РИА Новости, 20.12.2023
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке
Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:46
2023-12-20T20:46
происшествия
саратов
россия
ленинский район
владимир путин
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой остановки из-за нехватки денег за проезд, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в сети интернет об инциденте на общественном транспорте с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным установлено, что 19 декабря 2023 года в микрорайоне Елшанка водитель маршрутного такси №75 из-за нехватки денег у ребенка провез дальше требуемой остановки и высадил его", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Уточняется, что в ходе проверки с привлечением сотрудников муниципального казенного учреждения "Транспортное управление", а также органов полиции будет дана оценка деятельности перевозчика на маршруте, а также будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя маршрутки к ответственности. Областное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по сообщению о высадке девятилетней девочки из общественного транспорта в Ленинском районе Саратова и дадут надлежащую правовую оценку деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров. В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231220/avtobus-1916918681.html
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происшествия, саратов, россия, ленинский район, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Ленинский район, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке

Прокуратура и СК в Саратове проверяют сообщение о высадке из маршрутки девочки

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура и следователи проводят проверки после сообщения о том, что водитель маршрутного такси в Саратове высадил девятилетнюю девочку дальше требуемой остановки из-за нехватки денег за проезд, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
«
"Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по публикации в сети интернет об инциденте на общественном транспорте с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным установлено, что 19 декабря 2023 года в микрорайоне Елшанка водитель маршрутного такси №75 из-за нехватки денег у ребенка провез дальше требуемой остановки и высадил его", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
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Уточняется, что в ходе проверки с привлечением сотрудников муниципального казенного учреждения "Транспортное управление", а также органов полиции будет дана оценка деятельности перевозчика на маршруте, а также будет рассмотрен вопрос о привлечении водителя маршрутки к ответственности.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по сообщению о высадке девятилетней девочки из общественного транспорта в Ленинском районе Саратова и дадут надлежащую правовую оценку деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров.
В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
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ПроисшествияСаратовРоссияЛенинский районВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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