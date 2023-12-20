Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/delo-1917020488.html
В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО
В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО
Еще одно уголовное дело - теперь о возбуждении ненависти по национальному признаку - завели после избиения в Петербурге участника СВО, сообщается в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:07
2023-12-20T17:07
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще одно уголовное дело - теперь о возбуждении ненависти по национальному признаку - завели после избиения в Петербурге участника СВО, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на шесть лет. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря на территории Василеостровского района избили участника СВО, "высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности".
https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО

В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения участника СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще одно уголовное дело - теперь о возбуждении ненависти по национальному признаку - завели после избиения в Петербурге участника СВО, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на шесть лет.
По версии следствия, подозреваемые 18 декабря на территории Василеостровского района избили участника СВО, "высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Эксперт оценил роль Киева в разжигании межнациональной розни в России
2 ноября, 16:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала