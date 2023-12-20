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В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО

В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге завели дело о возбуждении ненависти после избиения бойца СВО

Еще одно уголовное дело - теперь о возбуждении ненависти по национальному признаку - завели после избиения в Петербурге участника СВО, сообщается в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:07

2023-12-20T17:07

2023-12-20T17:07

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще одно уголовное дело - теперь о возбуждении ненависти по национальному признаку - завели после избиения в Петербурге участника СВО, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на шесть лет. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря на территории Василеостровского района избили участника СВО, "высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности".

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)