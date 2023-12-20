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На дагестанца завели дело из-за гибели людей от удара током на крыше дома
На дагестанца завели дело из-за гибели людей от удара током на крыше дома - РИА Новости, 20.12.2023
На дагестанца завели дело из-за гибели людей от удара током на крыше дома
Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности из-за гибели отца и сына, которые выполняли ремонтные работы на крыше его РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:29
2023-12-20T15:29
2023-12-20T15:29
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности из-за гибели отца и сына, которые выполняли ремонтные работы на крыше его дома, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Несчастный случай произошел 27 ноября. Ранее МВД Дагестана сообщало, что в махачкалинском поселке Новый Кяхулай 64-летний мужчина и его 34-летний сын ремонтировали крышу частного дома. По неосторожности отец задел локтем находящиеся рядом провода и получил удар током. Увидев это, сын кинулся на помощь и тоже получил удар током. Старший скончался до прибытия помощи, сын был госпитализирован с серьезными повреждениями. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Новый Кяхулай города Махачкалы, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый нанял двух жителей поселка Новый Кяхулай для выполнения кровельных работ в своем доме. Зная, что проходящая над домом линия электропередачи высокого напряжения может представлять им опасность, он не предпринял мер предосторожности и запустил их на крышу. В результате оба скончались от поражения электрическим током.
https://ria.ru/20231215/tok-1916067069.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На дагестанца завели дело из-за гибели людей от удара током на крыше дома
Дело завели на дагестанца из-за гибели отца и сына от удара током на крыше дома