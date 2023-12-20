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ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ - РИА Новости, 20.12.2023
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12:35 20.12.2023 (обновлено: 14:50 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/deg-1916916032.html
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:35
2023-12-20T14:50
россия
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что комиссия готова потратить столько времени, сколько необходимо, если люди действительно заинтересованы разобраться и понять. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ

Памфилова: ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что комиссия готова потратить столько времени, сколько необходимо, если люди действительно заинтересованы разобраться и понять.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
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