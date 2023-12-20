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ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ

ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ - РИА Новости, 20.12.2023

ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:35

2023-12-20T12:35

2023-12-20T14:50

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что комиссия готова потратить столько времени, сколько необходимо, если люди действительно заинтересованы разобраться и понять. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, элла памфилова, цик рф