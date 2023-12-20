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ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:35
2023-12-20T12:35
2023-12-20T14:50
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что комиссия готова потратить столько времени, сколько необходимо, если люди действительно заинтересованы разобраться и понять. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
Памфилова: ЦИК готов провести круглый стол с участием всех, кто не верит в ДЭГ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова провести круглый стол с участием всех, кто не верит в дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Мы намерены и готовы всех, кто искренне убежден, у кого есть сомнения по поводу ДЭГ, мы, несмотря на перегруз и занятость, считая это важнейшим аспектом, готовы провести в стенах ЦИК круглый стол с приглашением всех, не верящих в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что комиссия готова потратить столько времени, сколько необходимо, если люди действительно заинтересованы разобраться и понять.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.