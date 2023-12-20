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ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах - РИА Новости, 20.12.2023
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11:51 20.12.2023 (обновлено: 13:06 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/deg-1916901185.html
ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах
ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах
Дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах, из них в одном ДЭГ пройдет впервые,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:51
2023-12-20T13:06
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах, из них в одном ДЭГ пройдет впервые, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Предлагается провести ДЭГ на выборах президента РФ в 29 субъектах России. Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей", - сообщила Памфилова.Глава Центризбиркома пояснила, что изначально провести дистанционное голосование вызвались 28 регионов, которые ранее уже эту процедуру делали, но позже поступила заявка от еще одного субъекта."У нас поступила непланируемая нами заявка (на ДЭГ) из Вологодской области, где до настоящего времени дистанционное электронное голосование не применялось. Но у нас недавно совсем прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов… Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования… Мы решили дать добро", - отметила Памфилова.ДЭГ на выборах главы государства будут использовать Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.При этом, как отметили в ЦИК, в этих регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, когда как в Москве для дистанционного голосования используют региональную информационную систему.
https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html
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цик рф, элла памфилова, россия, политика
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Политика
ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах

Памфилова: ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах, из них в одном ДЭГ пройдет впервые, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Предлагается провести ДЭГ на выборах президента РФ в 29 субъектах России. Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей", - сообщила Памфилова.
Глава Центризбиркома пояснила, что изначально провести дистанционное голосование вызвались 28 регионов, которые ранее уже эту процедуру делали, но позже поступила заявка от еще одного субъекта.
"У нас поступила непланируемая нами заявка (на ДЭГ) из Вологодской области, где до настоящего времени дистанционное электронное голосование не применялось. Но у нас недавно совсем прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов… Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования… Мы решили дать добро", - отметила Памфилова.
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ДЭГ на выборах главы государства будут использовать Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
При этом, как отметили в ЦИК, в этих регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, когда как в Москве для дистанционного голосования используют региональную информационную систему.
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