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Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах
На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:49
политика
россия
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."Из 30 наших регионов, где такой опыт (проведение дистанционного голосования - рег.) есть, 28 субъектов РФ подали заявки",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, два региона из 30 - это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.
https://ria.ru/20231122/golosovanie-1911133464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, цик рф, элла памфилова
Политика, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах
Памфилова: 28 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах