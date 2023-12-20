https://ria.ru/20231220/deg-1916893156.html

Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах

Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023

Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах

На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:26

2023-12-20T11:26

2023-12-20T11:49

политика

россия

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."Из 30 наших регионов, где такой опыт (проведение дистанционного голосования - рег.) есть, 28 субъектов РФ подали заявки",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, два региона из 30 - это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.

https://ria.ru/20231122/golosovanie-1911133464.html

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Влада Копылова

политика, россия, цик рф, элла памфилова