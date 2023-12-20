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Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
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11:26 20.12.2023 (обновлено: 11:49 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/deg-1916893156.html
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах - РИА Новости, 20.12.2023
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах
На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:26
2023-12-20T11:49
политика
россия
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."Из 30 наших регионов, где такой опыт (проведение дистанционного голосования - рег.) есть, 28 субъектов РФ подали заявки",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, два региона из 30 - это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.
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политика, россия, цик рф, элла памфилова
Политика, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Почти 30 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах

Памфилова: 28 регионов подали заявки на применение ДЭГ на президентских выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. На применение электронного дистанционного голосования на выборах президента РФ в 2024 году 28 субъектов подали заявки, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Из 30 наших регионов, где такой опыт (проведение дистанционного голосования - рег.) есть, 28 субъектов РФ подали заявки",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, два региона из 30 - это Оренбургская и Тульская области, которые взвесили свои возможности на этот момент и решили в этот раз ДЭГ не проводить.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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22 ноября, 17:53
 
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