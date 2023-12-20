https://ria.ru/20231220/dalay-lama-1917062837.html
Далай-лама рассказал, к чему ведет отсутствие альтруизма
Далай-лама рассказал, к чему ведет отсутствие альтруизма - РИА Новости, 20.12.2023
Далай-лама рассказал, к чему ведет отсутствие альтруизма
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо рассказал, что без альтруистического настроя и помощи другим можно переродиться духом, в низшем по сравнению с человеком ранге... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:41
2023-12-20T18:41
2023-12-20T18:41
религия
индия
россия
таиланд
религия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо рассказал, что без альтруистического настроя и помощи другим можно переродиться духом, в низшем по сравнению с человеком ранге бытия, даже если беспрерывно читать мантры.Далай-лама в среду открыл Международный буддийский форум на тему "Соединение традиций, принятие современности: диалог об Учении Будды в современном мире" в священном для буддистов городе Бодхгая в Индии."Если вы хотите служить другим, если вы хотите помогать другим, приносить им пользу, первое, что вам необходимо сделать – это поставить свой ум под контроль, дисциплинировать и обуздать свой ум. Если мы не сделаем этого, нет никакой возможности для нас служить другим существам в полной мере… Без Бодхичитты (стремления к избавлению от страданий не только себя, но и всех остальных – ред.) вы можете начитывать огромное количество мантр, но если при этом у вас нет альтруистического настроя, если вы не желаете помогать другим, вполне возможно, в силу этого вы переродитесь духом", – сказал он, открывая форум.Далай-лама добавил, что практика Бодхичитты – самая важная, "на которой нам нужно сосредоточить все свое внимание".Форум начался 20 декабря с участием делегатов из России. В частности, на нем лично выступил главный лама Калмыкии геше Тензин Чойдак (Мутул Овьянов).На трехдневной конференции выступят сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции примут участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Бангладеш, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Тибет, Бутан, Непал, Вьетнам, Японию, Россию, Монголию и другие. Утром 23 декабря далай-лама примет участие в молебне за мир во всем мире с делегатами форума и представителями общественности в храме Махабодхи в Бодхгае.Основная цель конференции – расширить диалог и сотрудничество между практикующими палийскую, санскритскую и тибетскую буддийские традиции. Ее задача состоит в выявлении общих для всех традиций преимуществ изучения буддийской философии и практики, и способствовании пониманию уникальных особенностей каждой традиции и бережному отношению к ним.
https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html
https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html
https://ria.ru/20231212/natsyk_dorzhu-1915188166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, таиланд, религия
Религия, Индия, Россия, Таиланд, Религия
Далай-лама рассказал, к чему ведет отсутствие альтруизма
Далай-лама: без альтруистического настроя можно переродиться духом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо рассказал, что без альтруистического настроя и помощи другим можно переродиться духом, в низшем по сравнению с человеком ранге бытия, даже если беспрерывно читать мантры.
Далай-лама в среду открыл Международный буддийский форум на тему "Соединение традиций, принятие современности: диалог об Учении Будды в современном мире" в священном для буддистов городе Бодхгая в Индии
.
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"Если вы хотите служить другим, если вы хотите помогать другим, приносить им пользу, первое, что вам необходимо сделать – это поставить свой ум под контроль, дисциплинировать и обуздать свой ум. Если мы не сделаем этого, нет никакой возможности для нас служить другим существам в полной мере… Без Бодхичитты (стремления к избавлению от страданий не только себя, но и всех остальных – ред.) вы можете начитывать огромное количество мантр, но если при этом у вас нет альтруистического настроя, если вы не желаете помогать другим, вполне возможно, в силу этого вы переродитесь духом", – сказал он, открывая форум.
Далай-лама добавил, что практика Бодхичитты – самая важная, "на которой нам нужно сосредоточить все свое внимание".
Форум начался 20 декабря с участием делегатов из России
. В частности, на нем лично выступил главный лама Калмыкии геше Тензин Чойдак (Мутул Овьянов).
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На трехдневной конференции выступят сангхараджи (лидеры общины), настоятели монастырей и главы буддийских организаций. В конференции примут участие более 2 тысяч членов сангхи и приглашенных гостей из 33 стран, включая Индию, Таиланд
, Мьянму
, Бангладеш
, Камбоджу
, Лаос
, Шри-Ланку
, Тибет
, Бутан
, Непал
, Вьетнам
, Японию
, Россию, Монголию
и другие. Утром 23 декабря далай-лама примет участие в молебне за мир во всем мире с делегатами форума и представителями общественности в храме Махабодхи в Бодхгае.
Основная цель конференции – расширить диалог и сотрудничество между практикующими палийскую, санскритскую и тибетскую буддийские традиции. Ее задача состоит в выявлении общих для всех традиций преимуществ изучения буддийской философии и практики, и способствовании пониманию уникальных особенностей каждой традиции и бережному отношению к ним.
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