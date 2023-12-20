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В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО - РИА Новости, 20.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:42 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/dacha-1917062998.html
В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО
В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО - РИА Новости, 20.12.2023
В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО
Регистрация жилых и садовых домов по дачной амнистии продолжается в Московской области. С начала 2023 года на учет поставили более 80 тысяч объектов. Об этом... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:42
2023-12-20T18:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регистрация жилых и садовых домов по дачной амнистии продолжается в Московской области. С начала 2023 года на учет поставили более 80 тысяч объектов. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, итогом работы стала в том числе постановка на учет 63,8 тысяч индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Осуществить регистрацию помогла большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах. Такие мероприятия по вовлечению имущества в оборот продолжатся в следующем году.Отмечается, что с января специалистам удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО

© РИА Новости / Алексей КуденкоЧастные дома
Частные дома - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регистрация жилых и садовых домов по дачной амнистии продолжается в Московской области. С начала 2023 года на учет поставили более 80 тысяч объектов. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, итогом работы стала в том числе постановка на учет 63,8 тысяч индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Осуществить регистрацию помогла большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах. Такие мероприятия по вовлечению имущества в оборот продолжатся в следующем году.
Отмечается, что с января специалистам удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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