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В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО

В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО - РИА Новости, 20.12.2023

В 2023 году более 80 тысяч домов зарегистрировали по дачной амнистии в МО

Регистрация жилых и садовых домов по дачной амнистии продолжается в Московской области. С начала 2023 года на учет поставили более 80 тысяч объектов. Об этом... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:42

2023-12-20T18:42

2023-12-20T18:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регистрация жилых и садовых домов по дачной амнистии продолжается в Московской области. С начала 2023 года на учет поставили более 80 тысяч объектов. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, итогом работы стала в том числе постановка на учет 63,8 тысяч индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Осуществить регистрацию помогла большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах. Такие мероприятия по вовлечению имущества в оборот продолжатся в следующем году.Отмечается, что с января специалистам удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)