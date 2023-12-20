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Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/brezhnev-1917028797.html
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска - РИА Новости, 20.12.2023
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска
Власти Днепропетровска (украинское название - Днепр) на Украине лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:26
2023-12-20T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
леонид брежнев
борис филатов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Власти Днепропетровска (украинское название - Днепр) на Украине лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр Борис Филатов в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" в сентябре сообщало, что власти Днепропетровска решили не лишать Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом свидетельствовал ответ на соответствующую петицию. За 3,5 месяца она набрала всего 41 голос из 3 тысяч необходимых. Однако власти ее все равно рассмотрели. В решении говорилось, что Брежнев был награжден званием "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое утратило силу в 2017 году, когда было введено звание "Почетный гражданин города Днепра". "Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания "Почетный гражданин Днепра". Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов. Он добавил, что в городе также переименован Екатеринославский бульвар, названный в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кельнский – в честь немецкого города Кельн. В конце мая издание "Страна.ua" сообщало, что депутаты Киевского совета проголосовали за лишение Брежнева звания почетного гражданина Киева. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230901/byust-1893547513.html
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в мире, украина, днепропетровск, леонид брежнев, борис филатов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Леонид Брежнев, Борис Филатов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Власти Днепропетровска лишили Брежнева звания почетного гражданина

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛеонид Брежнев
Леонид Брежнев - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Леонид Брежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Власти Днепропетровска (украинское название - Днепр) на Украине лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, сообщил мэр Борис Филатов в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" в сентябре сообщало, что власти Днепропетровска решили не лишать Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом свидетельствовал ответ на соответствующую петицию. За 3,5 месяца она набрала всего 41 голос из 3 тысяч необходимых. Однако власти ее все равно рассмотрели. В решении говорилось, что Брежнев был награжден званием "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое утратило силу в 2017 году, когда было введено звание "Почетный гражданин города Днепра".
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"Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишен звания "Почетный гражданин Днепра". Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов. Он добавил, что в городе также переименован Екатеринославский бульвар, названный в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кельнский – в честь немецкого города Кельн.
В конце мая издание "Страна.ua" сообщало, что депутаты Киевского совета проголосовали за лишение Брежнева звания почетного гражданина Киева.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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