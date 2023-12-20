Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/borrel-1916989393.html
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в мире все большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика, и что для европейцев... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:37
2023-12-20T15:37
в мире
сша
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в мире все большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика, и что для европейцев "очень-очень важно", кто победит на предстоящих выборах в США. "Кто управляет – становится все более важным. Кто будет следующим президентом США – это для нас, европейцев, очень-очень важный вопрос", - заявил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent. Боррель пояснил свои слова также тем, что предстоящие выборы в США "могут дать России более благоприятный сценарий". Говоря о будущих выборах в странах ЕС и в европейских институтах в 2024 году, Боррель выразил уверенность, что на них окажут существенное влияние конфликты на Украине и Ближнем Востоке. "Эти конфликты имеют прямые последствия для нас, оказывают влияние на ситуацию с безопасностью. Поэтому они, конечно, окажут влияние и на выборы… Я боюсь страха наших избирателей, боюсь, что они будут голосовать, руководствуясь чувством страха… Потому что страх неизвестности и боязнь нестабильности заставляют выбирать тех, кто предлагает безопасность", - объяснил Боррель феномен успеха правых сил на последних выборах в ряде европейских стран, которые, по его словам, "играли на чувстве страха избирателей".
https://ria.ru/20231220/es-1916981600.html
https://ria.ru/20231220/borrel-1916964224.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США

Боррель: кто будет следующим президентом США – это для европейцев важный вопрос

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в мире все большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика, и что для европейцев "очень-очень важно", кто победит на предстоящих выборах в США.
«
"Кто управляет – становится все более важным. Кто будет следующим президентом США – это для нас, европейцев, очень-очень важный вопрос", - заявил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Боррель признал, что Евросоюз поменял одну зависимость на другую
15:13
Боррель пояснил свои слова также тем, что предстоящие выборы в США "могут дать России более благоприятный сценарий".
Говоря о будущих выборах в странах ЕС и в европейских институтах в 2024 году, Боррель выразил уверенность, что на них окажут существенное влияние конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
«
"Эти конфликты имеют прямые последствия для нас, оказывают влияние на ситуацию с безопасностью. Поэтому они, конечно, окажут влияние и на выборы… Я боюсь страха наших избирателей, боюсь, что они будут голосовать, руководствуясь чувством страха… Потому что страх неизвестности и боязнь нестабильности заставляют выбирать тех, кто предлагает безопасность", - объяснил Боррель феномен успеха правых сил на последних выборах в ряде европейских стран, которые, по его словам, "играли на чувстве страха избирателей".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Боррель рассказал, что от него требуют при обсуждении Украины
14:48
 
В миреСШАРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала