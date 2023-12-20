Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США
Боррель: кто будет следующим президентом США – это для европейцев важный вопрос
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в мире все большее значение приобретает личность побеждающего на выборах политика, и что для европейцев "очень-очень важно", кто победит на предстоящих выборах в США.
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"Кто управляет – становится все более важным. Кто будет следующим президентом США – это для нас, европейцев, очень-очень важный вопрос", - заявил он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
Боррель пояснил свои слова также тем, что предстоящие выборы в США "могут дать России более благоприятный сценарий".
Говоря о будущих выборах в странах ЕС и в европейских институтах в 2024 году, Боррель выразил уверенность, что на них окажут существенное влияние конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
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"Эти конфликты имеют прямые последствия для нас, оказывают влияние на ситуацию с безопасностью. Поэтому они, конечно, окажут влияние и на выборы… Я боюсь страха наших избирателей, боюсь, что они будут голосовать, руководствуясь чувством страха… Потому что страх неизвестности и боязнь нестабильности заставляют выбирать тех, кто предлагает безопасность", - объяснил Боррель феномен успеха правых сил на последних выборах в ряде европейских стран, которые, по его словам, "играли на чувстве страха избирателей".