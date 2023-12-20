https://ria.ru/20231220/blinken-1917098444.html

"Только в одном". Блинкен согласился со словами Путина об Украине

"Только в одном". Блинкен согласился со словами Путина об Украине - РИА Новости, 20.12.2023

"Только в одном". Блинкен согласился со словами Путина об Украине

Помощь Запада играет ключевую роль в способности Украины продолжать боевые действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:42

2023-12-20T22:42

2023-12-20T22:42

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украина

сша

энтони блинкен

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Помощь Запада играет ключевую роль в способности Украины продолжать боевые действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте."В одном и только одном я согласен с Путиным: продолжающаяся поддержка США имеет критически важное значение для того, чтобы украинские военные продолжали сражаться", — заявил американский дипломат.Ранее российский лидер подчеркнул, что прекращение поставок западного вооружения ВСУ приведет к тому, что Украина продержится всего неделю. При этом экономика республики также не сможет существовать без внешней подпитки — она функционирует только за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний, уточнил он.Как отметил Путин, такая щедрая помощь со стороны США и Евросоюза может когда-нибудь кончиться, и тогда вся система рухнет.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html

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политика, украина, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша, вооруженные силы украины