https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 20.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:22
2023-12-20T21:22
2023-12-20T21:24
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белгород
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белгородская область
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пво вс россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Гладков заявил о сбитом на подлете к Белгороду беспилотнике