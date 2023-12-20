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Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 20.12.2023 (обновлено: 21:24 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 20.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:22
2023-12-20T21:24
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгородский район
пво вс россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html
белгород
белгородская область
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, белгородский район, пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, ПВО ВС России
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Гладков заявил о сбитом на подлете к Белгороду беспилотнике

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«
Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьБелгородский районПВО ВС России
 
 
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