https://ria.ru/20231220/bespilotnik-1917089327.html

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 20.12.2023

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:22

2023-12-20T21:22

2023-12-20T21:24

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белгород

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белгородская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Белгороду сбит беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20231124/vsu-1911505828.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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Наталья Макарова

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