https://ria.ru/20231220/bayden-1916848784.html

Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом - РИА Новости, 20.12.2023

Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого приятеля" Владимира Путина, передает пул Белого дома. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T04:06

2023-12-20T04:06

2023-12-20T11:01

москва

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_8e9bbe1a050f58e012952b711e79fdd4.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого приятеля" Владимира Путина, передает пул Белого дома.Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности."Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно", — заявил Байден, которого цитируют журналисты пула.При этом глава Белого дома выразил мнение, что, в конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.Трамп ранее процитировал Путина следующим образом: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу".Оригинальная цитата Путина, которую он произнес на пленарном заседании Восточного экономического форума, звучала следующим образом: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".

https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html

https://ria.ru/20231212/ssha-1915247233.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, в мире