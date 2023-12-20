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Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом - РИА Новости, 20.12.2023
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04:06 20.12.2023 (обновлено: 11:01 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/bayden-1916848784.html
Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом
Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом - РИА Новости, 20.12.2023
Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом
Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого приятеля" Владимира Путина, передает пул Белого дома. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:06
2023-12-20T11:01
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого приятеля" Владимира Путина, передает пул Белого дома.Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности."Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно", — заявил Байден, которого цитируют журналисты пула.При этом глава Белого дома выразил мнение, что, в конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.Трамп ранее процитировал Путина следующим образом: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу".Оригинальная цитата Путина, которую он произнес на пленарном заседании Восточного экономического форума, звучала следующим образом: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".
https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html
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москва, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, в мире
Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, В мире
Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Байден не удивился, что Трамп цитирует "старого приятеля" Путина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не удивился, что его предшественник Дональд Трамп процитировал своего "старого приятеля" Владимира Путина, передает пул Белого дома.
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) в 2019 году - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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"Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно", — заявил Байден, которого цитируют журналисты пула.
При этом глава Белого дома выразил мнение, что, в конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.
Трамп ранее процитировал Путина следующим образом: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу".
Оригинальная цитата Путина, которую он произнес на пленарном заседании Восточного экономического форума, звучала следующим образом: "Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента".
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12 декабря, 11:06
 
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