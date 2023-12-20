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Захарова констатировала огромное желание Запада "помайданить" на Балканах - РИА Новости, 20.12.2023
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16:49 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/balkany-1917013854.html
Захарова констатировала огромное желание Запада "помайданить" на Балканах
Захарова констатировала огромное желание Запада "помайданить" на Балканах - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова констатировала огромное желание Запада "помайданить" на Балканах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила огромное желание "помайданить" у Запада на Балканах. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:49
2023-12-20T16:49
в мире
сербия
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила огромное желание "помайданить" у Запада на Балканах. В ходе брифинга, отвечая на вопрос в связи с ситуацией вокруг выборов в Сербии, официальный представитель Захарова отметила, что российская сторона видит, "как на протяжении многих лет в Сербии в том числе, в широком контексте - на Балканах применяются сценарии, вот этого майданного продавливания западной воли". "И вот эти все как бы митинги, а на самом деле и не митинги никакие, а просто вывод людей на улицу, который осуществляется с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами и где-то прямой подкуп, и проведение западных интересов через, опять же, антиконституционные, противоречащие внутренним законам возможности, - все это говорит о том, что желание помайданить у Запада на Балканах огромное", - сказала она. Она подчеркнула, что "надо смотреть на Украину как просто на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству. Представители прозападной оппозиции в ночь на вторник выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" в Белграде и устроили протесты в центре города. Лидеры оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили "фотодоказательства" и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и призвали граждан на новый протест оппозиции в 18.00 (20.00 мск). Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, на третьем - правопатриотическое движение "Доктор Милош Йованович - Надежда для Сербии". По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 195 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,66% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,7%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,03% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины".
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
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https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html
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в мире, сербия, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сербия, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова констатировала огромное желание Запада "помайданить" на Балканах

Захарова: Запад пытается продавить на Балканах свою волю через майданы

© AFP 2023 / Andrej IsakovicПротестующие у здания Избирательной комиссии в Белграде
Протестующие у здания Избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / Andrej Isakovic
Протестующие у здания Избирательной комиссии в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила огромное желание "помайданить" у Запада на Балканах.
В ходе брифинга, отвечая на вопрос в связи с ситуацией вокруг выборов в Сербии, официальный представитель Захарова отметила, что российская сторона видит, "как на протяжении многих лет в Сербии в том числе, в широком контексте - на Балканах применяются сценарии, вот этого майданного продавливания западной воли".
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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"И вот эти все как бы митинги, а на самом деле и не митинги никакие, а просто вывод людей на улицу, который осуществляется с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами и где-то прямой подкуп, и проведение западных интересов через, опять же, антиконституционные, противоречащие внутренним законам возможности, - все это говорит о том, что желание помайданить у Запада на Балканах огромное", - сказала она. Она подчеркнула, что "надо смотреть на Украину как просто на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству.
Представители прозападной оппозиции в ночь на вторник выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" в Белграде и устроили протесты в центре города. Лидеры оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили "фотодоказательства" и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и призвали граждан на новый протест оппозиции в 18.00 (20.00 мск).
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Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%.
Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, на третьем - правопатриотическое движение "Доктор Милош Йованович - Надежда для Сербии".
По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 195 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,66% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,7%.
На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,56%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,03% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины".
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