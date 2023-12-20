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Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают - РИА Новости, 20.12.2023
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21:19 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/azarov-1917089044.html
Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают
Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают - РИА Новости, 20.12.2023
Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают
Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:19
2023-12-20T21:19
общество
самарская область
дмитрий азаров
самара
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По данным пресс-службы правительства Самарской области, по некоторым из них уже есть обратная связь от жителей региона. На прямую линию с президентом дозвонилась младший сержант Юлия Береза, ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных российским законодательством для участников СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР. Вопрос, поставленный ею, касается многих военнослужащих, заключивших контракт до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Для его системного решения меры на федеральном уровне уже принимаются. В регионе особое внимание уделяется семьям военнослужащих, на обращение Юлии о помощи маме отреагировали сразу же. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении. Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса. "Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области, а также главе Похвистневского района за то, что они очень оперативно отреагировали на мой запрос и сделали все максимально быстро и качественно. Мама у меня сейчас в порядке, проходит обследование, я совершенно спокойна теперь, и мне гораздо легче выполнять свои задачи. Всем, кто участвовал - огромная, сердечная моя благодарность за помощь. Мы продолжаем выполнять наши задачи. Вместе победим!" - сказала она, ее слова приводит пресс-служба. Азаров отметил, что из разговора с Татьяной Николаевной узнал, что о ней заботятся и социальные службы региона. Мама Юлии рассказала ему, что ей выделили очень хорошего соцработника, центр ей хорошо помогает и она очень довольна. "Приятно было услышать, что Татьяна Николаевна под заботой социальных служб региона, это очень важно. Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание - ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию Президента", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, самара, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Общество, Самарская область, Дмитрий Азаров, Самара, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия

Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
По данным пресс-службы правительства Самарской области, по некоторым из них уже есть обратная связь от жителей региона. На прямую линию с президентом дозвонилась младший сержант Юлия Береза, ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных российским законодательством для участников СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель
14 декабря, 17:19
Вопрос, поставленный ею, касается многих военнослужащих, заключивших контракт до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Для его системного решения меры на федеральном уровне уже принимаются. В регионе особое внимание уделяется семьям военнослужащих, на обращение Юлии о помощи маме отреагировали сразу же. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении.
Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса.
«
"Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области, а также главе Похвистневского района за то, что они очень оперативно отреагировали на мой запрос и сделали все максимально быстро и качественно. Мама у меня сейчас в порядке, проходит обследование, я совершенно спокойна теперь, и мне гораздо легче выполнять свои задачи. Всем, кто участвовал - огромная, сердечная моя благодарность за помощь. Мы продолжаем выполнять наши задачи. Вместе победим!" - сказала она, ее слова приводит пресс-служба.
Азаров отметил, что из разговора с Татьяной Николаевной узнал, что о ней заботятся и социальные службы региона. Мама Юлии рассказала ему, что ей выделили очень хорошего соцработника, центр ей хорошо помогает и она очень довольна.
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
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3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
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4 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
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9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10
«
"Приятно было услышать, что Татьяна Николаевна под заботой социальных служб региона, это очень важно. Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание - ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию Президента", - отметил Азаров.
 
ОбществоСамарская областьДмитрий АзаровСамараИтоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссия
 
 
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