Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По данным пресс-службы правительства Самарской области, по некоторым из них уже есть обратная связь от жителей региона. На прямую линию с президентом дозвонилась младший сержант Юлия Береза, ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных российским законодательством для участников СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР. Вопрос, поставленный ею, касается многих военнослужащих, заключивших контракт до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Для его системного решения меры на федеральном уровне уже принимаются. В регионе особое внимание уделяется семьям военнослужащих, на обращение Юлии о помощи маме отреагировали сразу же. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении. Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса. "Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области, а также главе Похвистневского района за то, что они очень оперативно отреагировали на мой запрос и сделали все максимально быстро и качественно. Мама у меня сейчас в порядке, проходит обследование, я совершенно спокойна теперь, и мне гораздо легче выполнять свои задачи. Всем, кто участвовал - огромная, сердечная моя благодарность за помощь. Мы продолжаем выполнять наши задачи. Вместе победим!" - сказала она, ее слова приводит пресс-служба. Азаров отметил, что из разговора с Татьяной Николаевной узнал, что о ней заботятся и социальные службы региона. Мама Юлии рассказала ему, что ей выделили очень хорошего соцработника, центр ей хорошо помогает и она очень довольна. "Приятно было услышать, что Татьяна Николаевна под заботой социальных служб региона, это очень важно. Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание - ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию Президента", - отметил Азаров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
По данным пресс-службы правительства Самарской области, по некоторым из них уже есть обратная связь от жителей региона. На прямую линию с президентом дозвонилась младший сержант Юлия Береза, ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных российским законодательством для участников СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР.
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Вопрос, поставленный ею, касается многих военнослужащих, заключивших контракт до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Для его системного решения меры на федеральном уровне уже принимаются. В регионе особое внимание уделяется семьям военнослужащих, на обращение Юлии о помощи маме отреагировали сразу же. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении.
Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса.
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"Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области, а также главе Похвистневского района за то, что они очень оперативно отреагировали на мой запрос и сделали все максимально быстро и качественно. Мама у меня сейчас в порядке, проходит обследование, я совершенно спокойна теперь, и мне гораздо легче выполнять свои задачи. Всем, кто участвовал - огромная, сердечная моя благодарность за помощь. Мы продолжаем выполнять наши задачи. Вместе победим!" - сказала она, ее слова приводит пресс-служба.
Азаров отметил, что из разговора с Татьяной Николаевной узнал, что о ней заботятся и социальные службы региона. Мама Юлии рассказала ему, что ей выделили очень хорошего соцработника, центр ей хорошо помогает и она очень довольна.
"Приятно было услышать, что Татьяна Николаевна под заботой социальных служб региона, это очень важно. Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание - ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию Президента", - отметил Азаров.
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