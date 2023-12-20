https://ria.ru/20231220/azarov-1917089044.html

Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают

Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают - РИА Новости, 20.12.2023

Азаров: все обращения жителей региона на прямую линию президента отработают

Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:19

2023-12-20T21:19

2023-12-20T21:19

общество

самарская область

дмитрий азаров

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итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все обращения жителей Самарской области на прямую линию президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря, в обязательном порядке будут отработаны, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По данным пресс-службы правительства Самарской области, по некоторым из них уже есть обратная связь от жителей региона. На прямую линию с президентом дозвонилась младший сержант Юлия Береза, ее вопрос касался содействия в оформлении льгот, предусмотренных российским законодательством для участников СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Юлия в мае прошлого года стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР. Вопрос, поставленный ею, касается многих военнослужащих, заключивших контракт до вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ. Для его системного решения меры на федеральном уровне уже принимаются. В регионе особое внимание уделяется семьям военнослужащих, на обращение Юлии о помощи маме отреагировали сразу же. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии Татьяной Николаевной, поинтересовался, какие вопросы волнуют женщину, спросил, в чем требуется помощь от региона, и заверил, что решение будет найдено в самое ближайшее время. Договорились о медицинской помощи и санаторно-курортном лечении. Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса. "Хочу выразить огромную благодарность губернатору Самарской области, а также главе Похвистневского района за то, что они очень оперативно отреагировали на мой запрос и сделали все максимально быстро и качественно. Мама у меня сейчас в порядке, проходит обследование, я совершенно спокойна теперь, и мне гораздо легче выполнять свои задачи. Всем, кто участвовал - огромная, сердечная моя благодарность за помощь. Мы продолжаем выполнять наши задачи. Вместе победим!" - сказала она, ее слова приводит пресс-служба. Азаров отметил, что из разговора с Татьяной Николаевной узнал, что о ней заботятся и социальные службы региона. Мама Юлии рассказала ему, что ей выделили очень хорошего соцработника, центр ей хорошо помогает и она очень довольна. "Приятно было услышать, что Татьяна Николаевна под заботой социальных служб региона, это очень важно. Это еще одно подтверждение, что семьи военнослужащих на особом счету. В разговоре с Татьяной Николаевной мы выявили дополнительные потребности - некоторая медицинская помощь нужна, некоторые коммунальные вопросы. Мы, конечно, уже приступили, рад слышать, что уже все происходит. Хочу сказать, что такое же внимание - ко всем обращениям, которые поступили от моих земляков на прямую линию Президента", - отметил Азаров.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, дмитрий азаров, самара, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия