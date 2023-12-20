https://ria.ru/20231220/aydar-1916894157.html

Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*

Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"* - РИА Новости, 20.12.2023

Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в террористическом батальоне... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:29

2023-12-20T11:29

2023-12-20T12:40

украина

донецкая народная республика

россия

происшествия

батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в террористическом батальоне "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, Линник после прохождения военной службы на Украине в июне 2016 года вступил в террористическое сообщество - 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"* - в должности старшего токаря. Он был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией и осуществлял ремонт и обслуживание военной техники, которая применялась террористическим сообществом на территории ДНР. В декабре 2016 года руководство батальона "Айдар"* в одностороннем порядке расторгло с Линником контракт "в связи с нарушением им условий военной службы". "Линник признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html

https://ria.ru/20231220/uverennost-1916884876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, донецкая народная республика, россия, происшествия, батальон "айдар"