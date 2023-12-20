https://ria.ru/20231220/aydar-1916894157.html
Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*
Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"* - РИА Новости, 20.12.2023
Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*
Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в террористическом батальоне... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:29
2023-12-20T11:29
2023-12-20T12:40
украина
донецкая народная республика
россия
происшествия
батальон "айдар"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в террористическом батальоне "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, Линник после прохождения военной службы на Украине в июне 2016 года вступил в террористическое сообщество - 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"* - в должности старшего токаря. Он был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией и осуществлял ремонт и обслуживание военной техники, которая применялась террористическим сообществом на территории ДНР. В декабре 2016 года руководство батальона "Айдар"* в одностороннем порядке расторгло с Линником контракт "в связи с нарушением им условий военной службы". "Линник признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
https://ria.ru/20231220/uverennost-1916884876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, россия, происшествия, батальон "айдар"
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия, Батальон "Айдар"
Суд вынес приговор украинцу, ремонтировавшему военную технику в "Айдаре"*
Украинец, ремонтировавший военную технику в "Айдаре", получил шесть лет колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Владимира Линника, ремонтировавшего военную технику в террористическом батальоне "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, Линник после прохождения военной службы на Украине в июне 2016 года вступил в террористическое сообщество - 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"* - в должности старшего токаря. Он был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией и осуществлял ремонт и обслуживание военной техники, которая применялась террористическим сообществом на территории ДНР.
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В декабре 2016 года руководство батальона "Айдар"* в одностороннем порядке расторгло с Линником контракт "в связи с нарушением им условий военной службы".
"Линник признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в террористическом сообществе.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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