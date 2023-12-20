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Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.12.2023
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16:45 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/arest-1917013187.html
Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт
Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.12.2023
Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал приверженца запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, который планировал взорвать... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:45
2023-12-20T16:45
происшествия
россия
ставрополь
ставропольский край
исламское государство
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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал приверженца запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, который планировал взорвать здание правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба суда. По данным следствия, фигурант, будучи приверженцем идеологии ИГ*, в мессенджере Telegram "вступил в предварительный сговор" с членом этой группировки для совершения теракта "путем взрыва здания правительства Ставропольского края". Действуя совместно с неустановленным лицом, он провел видеосъемку здания, "после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", которые хранил дома в Ставрополе. Как отмечается, они не довели свои преступные намерения до конца, поскольку вовремя вмешались сотрудники регионального УФСБ. "Суд… избрал обвиняемому гр. У. меру пресечения в виде заключения под стражу на 02 месяца 00 суток, т.е. до 18 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20200322/1568976434.html
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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, исламское государство
Происшествия, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Исламское государство
Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт

В Пятигорске арестован приверженец ИГ, планировавший подрыв здания правительства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал приверженца запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, который планировал взорвать здание правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, фигурант, будучи приверженцем идеологии ИГ*, в мессенджере Telegram "вступил в предварительный сговор" с членом этой группировки для совершения теракта "путем взрыва здания правительства Ставропольского края". Действуя совместно с неустановленным лицом, он провел видеосъемку здания, "после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", которые хранил дома в Ставрополе.
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Как отмечается, они не довели свои преступные намерения до конца, поскольку вовремя вмешались сотрудники регионального УФСБ.
«
"Суд… избрал обвиняемому гр. У. меру пресечения в виде заключения под стражу на 02 месяца 00 суток, т.е. до 18 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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