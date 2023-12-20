https://ria.ru/20231220/arest-1917013187.html

Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт

Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт - РИА Новости, 20.12.2023

Ставропольский суд арестовал приверженца ИГ*, планировавшего теракт

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал приверженца запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, который планировал взорвать... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:45

2023-12-20T16:45

2023-12-20T16:45

происшествия

россия

ставрополь

ставропольский край

исламское государство

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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал приверженца запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, который планировал взорвать здание правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба суда. По данным следствия, фигурант, будучи приверженцем идеологии ИГ*, в мессенджере Telegram "вступил в предварительный сговор" с членом этой группировки для совершения теракта "путем взрыва здания правительства Ставропольского края". Действуя совместно с неустановленным лицом, он провел видеосъемку здания, "после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", которые хранил дома в Ставрополе. Как отмечается, они не довели свои преступные намерения до конца, поскольку вовремя вмешались сотрудники регионального УФСБ. "Суд… избрал обвиняемому гр. У. меру пресечения в виде заключения под стражу на 02 месяца 00 суток, т.е. до 18 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20200322/1568976434.html

https://ria.ru/20231214/terakt-1915769146.html

россия

ставрополь

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, исламское государство