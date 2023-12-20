Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/almazy-1916986552.html
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России
Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:22
2023-12-20T15:22
экономика
россия
индия
g7
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_025add5a359ca2b9f002c929b800d645.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России. "Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", - говорится в сообщении агентства. Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_2100d7b6aef4dd23eacba886f7f6eb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, g7, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Индия, G7, Евросоюз, В мире
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России

Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ

© Фото : Petra Diamonds LimitedАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Petra Diamonds Limited
Алмаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно
12:19
"Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", - говорится в сообщении агентства.
Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией.
Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России
9 декабря, 07:37
 
ЭкономикаРоссияИндияG7ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала