https://ria.ru/20231220/almazy-1916986552.html

СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России

СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России

Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:22

2023-12-20T15:22

2023-12-20T15:22

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России. "Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", - говорится в сообщении агентства. Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

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экономика, россия, индия, g7, евросоюз, в мире