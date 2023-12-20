https://ria.ru/20231220/almazy-1916986552.html
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России
Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:22
2023-12-20T15:22
2023-12-20T15:22
экономика
россия
индия
g7
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_025add5a359ca2b9f002c929b800d645.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России. "Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", - говорится в сообщении агентства. Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_2100d7b6aef4dd23eacba886f7f6eb06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, g7, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Индия, G7, Евросоюз, В мире
СМИ: Индия призвала G7 отложить ограничения на импорт алмазов из России
Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Рейтер
со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник ЕС
опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России.
Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно
"Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", - говорится в сообщении агентства.
Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией.
Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России