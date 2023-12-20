https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**

Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым** - РИА Новости, 20.12.2023

Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**

Внесен в перечень террористов и экстремистов, стал фигурантом уголовного дела за фейки о Российской армии — издатели отказываются печатать и распространять... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:19

культура

книги

дмитрий быков

иван вырыпаев

театр наций

александр i

борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)

александринский театр

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Внесен в перечень террористов и экстремистов, стал фигурантом уголовного дела за фейки о Российской армии — издатели отказываются печатать и распространять книги Акунина*. Как общество реагирует на русофобию некоторых литераторов — в материале РИА Новости.Акунин*: от Фандорина до оправдания терроризмаНастоящее имя писателя — Георгий Чхартишвили*. Родился в Грузинской ССР, вскоре семья переехала в Москву. Будущий писатель окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки МГУ, занимался литературными переводами.Авторскую славу ему принесла серия исторических детективов "Приключения Эраста Фандорина", некоторые из них — "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" — были экранизированы.Коллеги характеризовали его творчество как псевдоисторическое, называли безусловным западником, глобалистом и праволибералом. Это подтверждали и высказывания самого Акунина*, критиковавшего российскую политику. Литератор продолжил это делать, переехав в Лондон после возвращения Крыма в состав России.В декабре пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обнародовали запись разговора с Акуниным* от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель заявил, что с пониманием и без осуждения относится к продвигаемому Украиной тезису "хороший русский — мертвый русский". По его словам, до "тупых людей" простые вещи можно донести прямым и ясным способом, подразумевая как убийство россиян, так и атаки дронов на города. Он также призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из Российской армии".После этого Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Акунина-Чхартишвили* по подозрению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В СК также сообщили, что планируют объявить писателя в розыск.Московский Губернский театр отменил показы спектакля "Приключения Фандорина" по книге Акунина*. Александринский театр в Санкт-Петербурге, где идет "Один восемь восемь один" по мотивам его пьесы, получил запрос из СК. Постановка об окончании правления Александра II и восхождении на престол Александра III пока остается в афише. В издательство "Захаров", выпускающее в том числе Акунина*, пришли с обысками.Быков**: поэт и иноагентИздательство АСТ, книжная сеть "Читай-город — Буквоед" и цифровой сервис "Литрес" заявили о приостановке выпуска и распространения книг Акунина* и Дмитрия Быкова**, чьи высказывания также вызвали общественный резонанс.Быков** был членом Союза писателей СССР. Писал стихи и литературоведческие статьи, работал на телевидении и радио. С актером Михаилом Ефремовым издавал литературные видеовыпуски проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".В июле 2022-го Быкова** включили в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Через год суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. В ноябре на него составили новый протокол с угрозой штрафа до 50 тысяч рублей.В недавнем разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался, что ему обидно за убийства россиян, но претензий к Украине он не имеет. А также заявил, что отправит деньги с продаж книги о Владимире Зеленском на украинском языке на дроны для ВСУ.По данным источника РИА Новости, Быков** сейчас находится за рубежом.Вырыпаев: с лучших сцен в эмиграциюИван Вырыпаев был художественным руководителем театра "Практика", писал пьесы, которые ставили в БДТ имени Товстоногова, Театре наций и на других крупных площадках. С началом СВО его блестящая карьера сделала крутой поворот.Драматург публично заявил российским театрам, что полученные от них деньги будет переводить в фонды помощи Украине. За этим последовали отказы от постановок.Теперь, согласно сайту Вырыпаева, он гражданин Польши и живет в Варшаве.На родине же его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии. Суд установил, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022-го в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО. Драматург объявлен в международный розыск.Глуховский**: от бестселлеров до колонииАвтор романов "Метро 2033" и "Текст" Дмитрий Глуховский** с началом СВО сразу определился, за кого он: не на стороне родины.Объявленный иноагентом, он уже был оштрафован на 140 тысяч рублей суммарно за нарушение закона. Писатель пытался обжаловать статус, но безуспешно.В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского** к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о Российской армии. Также писателю на четыре года запретили администрировать интернет-сайты.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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книги, дмитрий быков, иван вырыпаев, театр наций, александр i, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), александринский театр