Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги "История Российского государства"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Внесен в перечень террористов и экстремистов, стал фигурантом уголовного дела за фейки о Российской армии — издатели отказываются печатать и распространять книги Акунина*. Как общество реагирует на русофобию некоторых литераторов — в материале РИА Новости.
Акунин*: от Фандорина до оправдания терроризма
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) раздает автографы во время акции "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) раздает автографы во время акции "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади
Настоящее имя писателя — Георгий Чхартишвили*. Родился в Грузинской ССР, вскоре семья переехала в Москву. Будущий писатель окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки МГУ, занимался литературными переводами.
Авторскую славу ему принесла серия исторических детективов "Приключения Эраста Фандорина", некоторые из них — "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" — были экранизированы.
Коллеги характеризовали его творчество как псевдоисторическое, называли безусловным западником, глобалистом и праволибералом. Это подтверждали и высказывания самого Акунина*, критиковавшего российскую политику. Литератор продолжил это делать, переехав в Лондон после возвращения Крыма в состав России.
В декабре пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обнародовали запись разговора с Акуниным* от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель заявил, что с пониманием и без осуждения относится к продвигаемому Украиной тезису "хороший русский — мертвый русский". По его словам, до "тупых людей" простые вещи можно донести прямым и ясным способом, подразумевая как убийство россиян, так и атаки дронов на города. Он также призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из Российской армии".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские пранкеры Вован и Лексус на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Российские пранкеры Вован и Лексус на панельной дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
После этого Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Акунина-Чхартишвили* по подозрению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В СК также сообщили, что планируют объявить писателя в розыск.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов)
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов)
Московский Губернский театр отменил показы спектакля "Приключения Фандорина" по книге Акунина*. Александринский театр в Санкт-Петербурге, где идет "Один восемь восемь один" по мотивам его пьесы, получил запрос из СК. Постановка об окончании правления Александра II и восхождении на престол Александра III пока остается в афише. В издательство "Захаров", выпускающее в том числе Акунина*, пришли с обысками.
Быков**: поэт и иноагент
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков** (иноагент) на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке
Писатель Дмитрий Быков** (иноагент) на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке
Издательство АСТ, книжная сеть "Читай-город — Буквоед" и цифровой сервис "Литрес" заявили о приостановке выпуска и распространения книг Акунина* и Дмитрия Быкова**, чьи высказывания также вызвали общественный резонанс.
Быков** был членом Союза писателей СССР. Писал стихи и литературоведческие статьи, работал на телевидении и радио. С актером Михаилом Ефремовым издавал литературные видеовыпуски проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков** (иноагент) выступает на одном из последних живых концертов проекта "Гражданин поэт"
Писатель Дмитрий Быков** (иноагент) выступает на одном из последних живых концертов проекта "Гражданин поэт"
В июле 2022-го Быкова** включили в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Через год суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без плашки иноагента. В ноябре на него составили новый протокол с угрозой штрафа до 50 тысяч рублей.
В недавнем разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался, что ему обидно за убийства россиян, но претензий к Украине он не имеет. А также заявил, что отправит деньги с продаж книги о Владимире Зеленском на украинском языке на дроны для ВСУ.
По данным источника РИА Новости, Быков** сейчас находится за рубежом.
Вырыпаев: с лучших сцен в эмиграцию
Режиссер и драматург Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев был художественным руководителем театра "Практика", писал пьесы, которые ставили в БДТ имени Товстоногова, Театре наций и на других крупных площадках. С началом СВО его блестящая карьера сделала крутой поворот.
Драматург публично заявил российским театрам, что полученные от них деньги будет переводить в фонды помощи Украине. За этим последовали отказы от постановок.
© Фото : Катажина Хмура-ЦигелковскаяРежиссер Иван Вырыпаев
© Фото : Катажина Хмура-Цигелковская
Режиссер Иван Вырыпаев
Теперь, согласно сайту Вырыпаева, он гражданин Польши и живет в Варшаве.
На родине же его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии. Суд установил, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022-го в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО. Драматург объявлен в международный розыск.
Глуховский**: от бестселлеров до колонии
Писатель Дмитрий Глуховский** (иноагент)
Автор романов "Метро 2033" и "Текст" Дмитрий Глуховский** с началом СВО сразу определился, за кого он: не на стороне родины.
Объявленный иноагентом, он уже был оштрафован на 140 тысяч рублей суммарно за нарушение закона. Писатель пытался обжаловать статус, но безуспешно.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Глуховский** (иноагент) на книжном фестивале "Красная площадь"
Писатель Дмитрий Глуховский** (иноагент) на книжном фестивале "Красная площадь"
В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского** к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о Российской армии. Также писателю на четыре года запретили администрировать интернет-сайты.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.