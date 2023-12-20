https://ria.ru/20231220/aeroport-1916881994.html

Аэропорт Волгограда временно закрыли

Аэропорт Волгограда временно закрыли - РИА Новости, 20.12.2023

Аэропорт Волгограда временно закрыли

В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:32

2023-12-20T10:32

2023-12-20T11:14

происшествия

волгоград

москва

саратов

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ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. "Командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) (Москва — Волгоград. — Прим. ред.) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", — добавила она.С задержкой прибудет еще один рейс из столицы авиакомпании "Сибирь".

https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html

волгоград

москва

саратов

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, москва, саратов