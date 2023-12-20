https://ria.ru/20231220/aeroport-1916881994.html
Аэропорт Волгограда временно закрыли
Аэропорт Волгограда временно закрыли - РИА Новости, 20.12.2023
Аэропорт Волгограда временно закрыли
В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:32
2023-12-20T10:32
2023-12-20T11:14
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ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. "Командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) (Москва — Волгоград. — Прим. ред.) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", — добавила она.С задержкой прибудет еще один рейс из столицы авиакомпании "Сибирь".
https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Волгоград, Москва, Саратов
Аэропорт Волгограда временно закрыли
В аэропорту Волгограда временно ограничили аэронавигацию