Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Волгограда временно закрыли - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 20.12.2023 (обновлено: 11:14 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/aeroport-1916881994.html
Аэропорт Волгограда временно закрыли
Аэропорт Волгограда временно закрыли - РИА Новости, 20.12.2023
Аэропорт Волгограда временно закрыли
В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:32
2023-12-20T11:14
происшествия
волгоград
москва
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_048be932bffb08cdee20498778daec90.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. "Командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) (Москва — Волгоград. — Прим. ред.) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", — добавила она.С задержкой прибудет еще один рейс из столицы авиакомпании "Сибирь".
https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html
волгоград
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5b56b0045183969977208d26f5a476c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, москва, саратов
Происшествия, Волгоград, Москва, Саратов
Аэропорт Волгограда временно закрыли

В аэропорту Волгограда временно ограничили аэронавигацию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 дек — РИА Новости. В аэропорту Волгограда ограничили прилеты и вылеты самолетов, сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
"Командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) (Москва — Волгоград. — Прим. ред.) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", — добавила она.
С задержкой прибудет еще один рейс из столицы авиакомпании "Сибирь".
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Все московские аэропорты вернулись в штатный режим работы
Вчера, 16:37
 
ПроисшествияВолгоградМоскваСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала