https://ria.ru/20231220/abort-1917016607.html

Патриарх Кирилл прокомментировал инициативы по снижению числа абортов

Патриарх Кирилл прокомментировал инициативы по снижению числа абортов - РИА Новости, 20.12.2023

Патриарх Кирилл прокомментировал инициативы по снижению числа абортов

Русская православная церковь приветствует все инициативы, направленные на снижение количества абортов, но не может признать их достаточными, заявил патриарх... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:54

2023-12-20T16:54

2023-12-20T16:55

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Русская православная церковь приветствует все инициативы, направленные на снижение количества абортов, но не может признать их достаточными, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы. Патриарх напомнил, что в 2023 году были выдвинуты "важные предложения, в том числе законодательного характера", направленные на снижение количества абортов, в том числе о запрете проводить аборты в частных клиниках, ограничении распространения препаратов для совершения медикаментозных абортов, о недопущении склонения к аборту. "Церковь приветствует любую инициативу, направленную на сохранение людей от совершения вопиющего к небесам и разрушающего жизнь целого народа греха аборта и на то, чтобы было спасено больше жизней детей, еще находящихся в утробе. В то же время Церковь не может признать какое-либо из перечисленных предложений достаточным. Ведь каждая из упомянутых мер означает, что сама возможность детоубийства — а аборт является именно детоубийством — все еще допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями", — сказал патриарх Кирилл. Он добавил, что "Церковь ратует за то, чтобы реализовывались всесторонние программы помощи тем беременным женщинам, которые находятся в трудной материальной ситуации. "Церковь и сама активно участвует в таких программах", — отметил предстоятель РПЦ. Вместе с тем он подчеркнул, что нередко "аборты происходят не от отчаяния перед катастрофической или просто тяжелой жизненной ситуацией, а от нежелания изменить свою комфортную жизнь, взять на себя ответственность за ребенка".

https://ria.ru/20231220/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь