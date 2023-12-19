https://ria.ru/20231219/zima-1916825467.html

Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима

Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима - РИА Новости, 19.12.2023

Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима

Украину ждет крайне тяжелая зима, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:52

2023-12-19T21:52

2023-12-19T22:25

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Украину ждет крайне тяжелая зима, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер. "Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой", — сказал он.Миллер подчеркнул, что администрация США ждет одобрения конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву. По его словам, "это остается целью и приоритетом".Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html

https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, государственный департамент сша