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Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима - РИА Новости, 19.12.2023
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21:52 19.12.2023 (обновлено: 22:25 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zima-1916825467.html
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима - РИА Новости, 19.12.2023
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима
Украину ждет крайне тяжелая зима, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:52
2023-12-19T22:25
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Украину ждет крайне тяжелая зима, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер. &quot;Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой&quot;, — сказал он.Миллер подчеркнул, что администрация США ждет одобрения конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву. По его словам, "это остается целью и приоритетом".Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Государственный департамент США
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима

Мэттью Миллер: Украине предстоит очень сложная зима

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Украину ждет крайне тяжелая зима, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«

"Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой", — сказал он.

Миллер подчеркнул, что администрация США ждет одобрения конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву. По его словам, "это остается целью и приоритетом".
Президент США Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
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