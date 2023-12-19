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Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118 - РИА Новости, 19.12.2023
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08:17 19.12.2023 (обновлено: 11:56 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916631491.html
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118 - РИА Новости, 19.12.2023
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118
Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:17
2023-12-19T11:56
в мире
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ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая. По данным телеканала, погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай с 20 людьми потеряли связь, еще 182 человека получили ранения. Ранее сообщалось о 111 погибших. Помимо этого, в районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе бедствия задействовали 1440 пожарных и спасателей.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
https://ria.ru/20231214/zemletryasenie-1915870330.html
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в мире, китай, ганьсу, цинхай
В мире, Китай, Ганьсу, Цинхай
Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118

Число погибших при землетрясении на северо-западе Китая достигло 118

© AFP 2023 / STRРазрушения после землетрясения на северо-западе Китая
Разрушения после землетрясения на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / STR
Разрушения после землетрясения на северо-западе Китая
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ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай с 20 людьми потеряли связь, еще 182 человека получили ранения.
Ранее сообщалось о 111 погибших.
Помимо этого, в районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
В Казахстане произошло землетрясение
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Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.
Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе бедствия задействовали 1440 пожарных и спасателей.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
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