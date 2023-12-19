https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916631491.html

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118 - РИА Новости, 19.12.2023

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 118

Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:17

2023-12-19T08:17

2023-12-19T11:56

в мире

китай

ганьсу

цинхай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916643206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_503e73e14bbe5da583494671d9ccc088.jpg

ПЕКИН, 19 дек — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая. По данным телеканала, погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. Кроме того, в провинции Цинхай с 20 людьми потеряли связь, еще 182 человека получили ранения. Ранее сообщалось о 111 погибших. Помимо этого, в районе бедствия получили повреждения некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По данным ведомства, в районе бедствия задействовали 1440 пожарных и спасателей.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.

https://ria.ru/20231214/zemletryasenie-1915870330.html

https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html

китай

ганьсу

цинхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, ганьсу, цинхай