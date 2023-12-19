https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916823967.html

Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский

Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский

Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:42

2023-12-19T21:42

2023-12-19T21:42

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский переводчика, удивившись "изменившейся жизни", однако затем дослушал вопрос журналиста на русском без наушника. "Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить" (с русского на украинский - ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Однако ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины