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Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский - РИА Новости, 19.12.2023
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21:42 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916823967.html
Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский
Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский
Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:42
2023-12-19T21:42
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский переводчика, удивившись "изменившейся жизни", однако затем дослушал вопрос журналиста на русском без наушника. "Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить" (с русского на украинский - ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Однако ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский

Зеленский ответил на украинском журналисту, задавшему вопрос на русском языке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский переводчика, удивившись "изменившейся жизни", однако затем дослушал вопрос журналиста на русском без наушника.
«
"Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить" (с русского на украинский - ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Однако ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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