Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский
Зеленский ответил на украинском журналисту, задавшему вопрос на русском языке
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский переводчика, удивившись "изменившейся жизни", однако затем дослушал вопрос журналиста на русском без наушника.
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"Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить" (с русского на украинский - ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Однако ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.