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В Hyundai Motor одобрили продажу завода в России за десять тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2023
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12:32 19.12.2023 (обновлено: 15:47 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zavod-1916679668.html
В Hyundai Motor одобрили продажу завода в России за десять тысяч рублей
В Hyundai Motor одобрили продажу завода в России за десять тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2023
В Hyundai Motor одобрили продажу завода в России за десять тысяч рублей
Совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:32
2023-12-19T15:47
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на компанию."Продажа ООО "Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге, Россия, была одобрена на внеочередном заседании совета директоров… Покупателем была выбрана российская компания ООО "Арт-Финанс", цена продажи - 10 000 рублей (около 111 долларов США). Hyundai Motor заявила, что в сделке предусмотрен пункт, согласно которому компания может выкупить завод в течение двух лет после продажи", - говорится в сообщении агентства.Таким образом, отмечает Рёнхап, компания оставила открытой возможность возвращения на российский рынок после окончания конфликта на Украине. Об этом свидетельствует также и решение Hyundai Motor продолжить сервисную поддержку ранее проданных в России автомобилей.Также Hyundai решил продать свой второй автозавод в Санкт-Петербурге - бывшую производственную площадку американской General Motors, которая была приобретена автоконцерном в 2020 году. Производство на ней - намеченное на 2023 год - в итоге так и не было перезапущено.Как уточняет газета "Геральд кёнчже", общий объем продаваемых активов, согласно данным бухгалтерского учета, составляет порядка 287 миллиардов вон (около 220 миллионов долларов США), сделку планируется закрыть 28 декабря.Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 000 единиц. Сборочные линии были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.В мае 2023 года немецкий автомобильный концерн Volkswagen также сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге российской компании "Арт-Финанс". Минпромторг России впоследствии заявил, что окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки. Согласно отчету Volkswagen, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов.По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Авилона", дилер не имеет отношения к ООО "Арт-Финанс".
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россия, экономика, в мире
Россия, Экономика, В мире
В Hyundai Motor одобрили продажу завода в России за десять тысяч рублей

Совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу завода в РФ за 10 тысяч рублей

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип Hyundai
Логотип Hyundai - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип Hyundai . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на компанию.
"Продажа ООО "Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге, Россия, была одобрена на внеочередном заседании совета директоров… Покупателем была выбрана российская компания ООО "Арт-Финанс", цена продажи - 10 000 рублей (около 111 долларов США). Hyundai Motor заявила, что в сделке предусмотрен пункт, согласно которому компания может выкупить завод в течение двух лет после продажи", - говорится в сообщении агентства.
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Таким образом, отмечает Рёнхап, компания оставила открытой возможность возвращения на российский рынок после окончания конфликта на Украине. Об этом свидетельствует также и решение Hyundai Motor продолжить сервисную поддержку ранее проданных в России автомобилей.
Также Hyundai решил продать свой второй автозавод в Санкт-Петербурге - бывшую производственную площадку американской General Motors, которая была приобретена автоконцерном в 2020 году. Производство на ней - намеченное на 2023 год - в итоге так и не было перезапущено.
Как уточняет газета "Геральд кёнчже", общий объем продаваемых активов, согласно данным бухгалтерского учета, составляет порядка 287 миллиардов вон (около 220 миллионов долларов США), сделку планируется закрыть 28 декабря.
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Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 000 единиц. Сборочные линии были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.
В мае 2023 года немецкий автомобильный концерн Volkswagen также сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге российской компании "Арт-Финанс". Минпромторг России впоследствии заявил, что окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки. Согласно отчету Volkswagen, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов.
По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Авилона", дилер не имеет отношения к ООО "Арт-Финанс".
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