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Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США - РИА Новости, 19.12.2023
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14:58 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916720261.html
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США - РИА Новости, 19.12.2023
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США
Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:58
2023-12-19T14:58
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "А сейчас (США) перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
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европа, сша, россия, владимир путин, в мире
Европа, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США

Путин: политики в Европе не могут противостоять США из-за зависимости

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А сейчас (США) перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Евромайдан - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Вчера, 14:52
 
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