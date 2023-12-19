https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916720261.html

Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США

Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США - РИА Новости, 19.12.2023

Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США

Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:58

2023-12-19T14:58

2023-12-19T14:58

европа

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "А сейчас (США) перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html

европа

сша

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

европа, сша, россия, владимир путин, в мире