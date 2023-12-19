https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916720261.html
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США - РИА Новости, 19.12.2023
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США
Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:58
2023-12-19T14:58
2023-12-19T14:58
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безвольная, бесхребетная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости СМИ, экономики и политики, заявил президент РФ Владимир Путин. "А сейчас (США) перекладывают на Европу еще и бремя финансовой ответственности и платежей. А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, россия, владимир путин, в мире
Европа, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин объяснил, почему европейские политики не могут противостоять США
Путин: политики в Европе не могут противостоять США из-за зависимости