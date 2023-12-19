https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html

"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу

"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу - РИА Новости, 19.12.2023

"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу

Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент Владимир Путин, чтобы понять позицию России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:42

2023-12-19T18:42

2023-12-19T18:42

политика

россия

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент Владимир Путин, чтобы понять позицию России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что Россия будет делать. <…> Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты", — рассказал эксперт.Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, и рассчитывает, что отношения с европейскими государствами вернутся в нормальное русло, напомнил Риттер. Однако Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, которые много раз нарушали договоренности и вели себя агрессивно по отношению к России, подчеркнул бывший разведчик."Еще раз говорю — слушайте Владимира (Путина. — Прим. ред.). Он сказал, что, если бы мог вернуться обратно в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров. Россия больше не будет нам доверять, пока мы не совершим радикальную трансформацию (внешнеполитического курса. — Прим. ред.)", — поделился мнением офицер.Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.

https://ria.ru/20231219/zapad-1916761003.html

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политика, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша