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"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу - РИА Новости, 19.12.2023
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18:42 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html
"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу
"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу - РИА Новости, 19.12.2023
"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу
Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент Владимир Путин, чтобы понять позицию России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:42
2023-12-19T18:42
политика
россия
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент Владимир Путин, чтобы понять позицию России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что Россия будет делать. &lt;…&gt; Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты", — рассказал эксперт.Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, и рассчитывает, что отношения с европейскими государствами вернутся в нормальное русло, напомнил Риттер. Однако Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, которые много раз нарушали договоренности и вели себя агрессивно по отношению к России, подчеркнул бывший разведчик."Еще раз говорю — слушайте Владимира (Путина. — Прим. ред.). Он сказал, что, если бы мог вернуться обратно в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров. Россия больше не будет нам доверять, пока мы не совершим радикальную трансформацию (внешнеполитического курса. — Прим. ред.)", — поделился мнением офицер.Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
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политика, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу

Бывший разведчик обратился к Западу с просьбой внимательно слушать Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент Владимир Путин, чтобы понять позицию России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«
"Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что Россия будет делать. <…> Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты", — рассказал эксперт.
Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, и рассчитывает, что отношения с европейскими государствами вернутся в нормальное русло, напомнил Риттер. Однако Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, которые много раз нарушали договоренности и вели себя агрессивно по отношению к России, подчеркнул бывший разведчик.
"Еще раз говорю — слушайте Владимира (Путина. — Прим. ред.). Он сказал, что, если бы мог вернуться обратно в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров. Россия больше не будет нам доверять, пока мы не совершим радикальную трансформацию (внешнеполитического курса. — Прим. ред.)", — поделился мнением офицер.
Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Вчера, 16:54
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСкотт РиттерВооруженные силы США
 
 
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