https://ria.ru/20231219/zapad-1916710783.html

Запад еще во время развала СССР начал работу с пятой колонной, заявил Путин

Запад еще во время развала СССР начал работу с пятой колонной, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Запад еще во время развала СССР начал работу с пятой колонной, заявил Путин

Запад еще со времен развала СССР начал работать в России с пятой колонной, знал, для чего и с кем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:46

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад еще со времен развала СССР начал работать в России с пятой колонной, знал, для чего и с кем, заявил президент России Владимир Путин."Сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России с нашей пятой колонной, вокруг которой мы прыгали и гладили по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад, но не важно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской. Тем не менее, противник все знал, для чего он это делает и знал, с кем ему надо работать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он отметил, что Запад активно работал над решением задачи разложения самой России.Также Путин подчеркнул, что противник еще до распада СССР особый упор для развала России всегда делал на Украине, там для этого была хорошая база. "Параллельно, не менее активно, (противник) действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные независимые государства - бывшие республики СССР. Особой упор, еще до развала Советского Союза, всегда делался противником на Украину", - сказал президент. Он отметил, что это было сделано исходя из того, что очень много бывших нацистов перебрались на американский континент, в частности, в Канаду и США, была хорошая база. С ними работали, там были созданы целые институты, которые работали только по этой тематике, подчеркнул президент."Они готовились. И как только развал состоялся, они взялись в полной мере. У нас работали внутри, а там с удвоенной-утроенной силой", - пояснил Путин. По его словам, это было сделано потому, что всегда считали, что Россия, утратив потенциал, никогда уже не вернется на свои прежние геополитические позиции и не будет представлять угрозу как конкурент.

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ссср, россия, владимир путин, безопасность, украина