https://ria.ru/20231219/zapad-1916694114.html

Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин

Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин

Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:37

2023-12-19T13:37

2023-12-19T13:48

россия

киев

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение, сообщил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые участники коллегии, события текущего года подтвердили, ну, мы все это видим, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.Он перечислил среди передаваемого вооружения высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Президент отметил также, что Украине планируют передать и многофункциональный истребитель Ф-16, подготовка пилотов на Западе ведется.

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916686050.html

россия

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, в мире, владимир путин