https://ria.ru/20231219/zapad-1916694114.html
Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин
Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин
Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:37
2023-12-19T13:37
2023-12-19T13:48
россия
киев
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение, сообщил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые участники коллегии, события текущего года подтвердили, ну, мы все это видим, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.Он перечислил среди передаваемого вооружения высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Президент отметил также, что Украине планируют передать и многофункциональный истребитель Ф-16, подготовка пилотов на Западе ведется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире, владимир путин
Россия, Киев, В мире, Владимир Путин
Запад продолжает вести против России гибридную войну, заявил Путин
Путин: Запад снабжает Киев развединформацией в режиме реального времени
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые участники коллегии, события текущего года подтвердили, ну, мы все это видим, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Он перечислил среди передаваемого вооружения высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Президент отметил также, что Украине
планируют передать и многофункциональный истребитель Ф-16, подготовка пилотов на Западе ведется.
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