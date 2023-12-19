В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба
ФСБ: бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали за нападение в 1999 году
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ задержала члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба
ФСБ РФ задержала члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего члена банд Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане за участие в нападении на Новолакский район республики в 1999 году, сообщили ФСБ и СК.
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"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", — указали в материале.
Полиция задержала Магомедова в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики и доставили в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В СК уточнили, что злоумышленника заключили под стражу.
Продолжается розыск других участников "преступлений террористического характера", избежавших уголовной ответственности.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.
Но уже в сентябре исламисты численностью в 2000 человек вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Во время нападения участники банд захватили селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. При атаке погибли 99 и получили ранения 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Пятого сентября боевики обстреляли здания Дома культуры села Новолакское, в котором находились 25 сотрудников ОМОН УМВД России по Липецкой области, из-за чего двое сотрудников погибли и еще шестеро получили ранения.
Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.