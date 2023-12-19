https://ria.ru/20231219/zaderzhanie-1916641848.html

В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба

В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 19.12.2023

В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба

Бывшего члена банд Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане за участие в нападении на Новолакский район республики в 1999 году, сообщили ФСБ и СК. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:51

2023-12-19T09:51

2023-12-19T11:00

происшествия

россия

хасавюртовский район

новолакский район

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшего члена банд Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане за участие в нападении на Новолакский район республики в 1999 году, сообщили ФСБ и СК."В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", — указали в материале.Полиция задержала Магомедова в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики и доставили в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В СК уточнили, что злоумышленника заключили под стражу.Продолжается розыск других участников "преступлений террористического характера", избежавших уголовной ответственности.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Но уже в сентябре исламисты численностью в 2000 человек вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Во время нападения участники банд захватили селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. При атаке погибли 99 и получили ранения 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Пятого сентября боевики обстреляли здания Дома культуры села Новолакское, в котором находились 25 сотрудников ОМОН УМВД России по Липецкой области, из-за чего двое сотрудников погибли и еще шестеро получили ранения.Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html

https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html

россия

хасавюртовский район

новолакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хасавюртовский район, новолакский район, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)